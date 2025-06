Por primera vez en su extensa carrera, Yuyito González tomó una drástica decisión con la prensa tras sentirse invadida y no respetada por un sector del periodismo, desde el año pasado, y lo comunicó en su programa de Ciudad Magazine.

“No es algo que tiene que ver con el notero. ¿Pero qué sucede? El notero responde a un formato de programa a un conductor. Y es lógico”, dijo la conductora de Empezar el Día.

“Yo ya llega a un punto que no quiero ni una palabra mía dentro de formatos en los que sé que después de que terminan de pasar la nota, me defenestran, me agreden. Entonces, no participo”, continuó la conductora.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

LA TAJANTE DECISIÓN DE YUYITO GONZÁLEZ CON LA PRENSA

Seria, Yuyito agregó: “Yo elijo no participar. No me gusta esta posición a mí, pero no me queda otra. El otro día tuve que evadir respuestas”.

Acto seguido en Empezar el Día pusieron un tape de Yuyito en el teatro, negándose a darles declaraciones a los cronistas, mientras avanzaba a paso firme con dos niñas de la mano tras ver La Sirenita.

“Sacame el micrófono de la cara”, le dijo González al notero de Intrusos, quien la llamó “soberbia”.

Luego de ver la nota, Yuyito se defendió: “Me dice ‘soberbia’. Jamás en la vida fui soberbia ni los soy. No se bancan un límite, no interpretan un límite”.

“Me conocen de toda la vida y saben que no lo soy, pero tengo que poner un límite”.

“Otra cosa, yo iba con dos nenitas, en medio del tumulto. Las apretujaban. Yo no soy una santa, soy humana y si algo me molesta tengo una reacción”, concluyó Yuyito González, tras tomar la medida de no hablar con la prensa.

