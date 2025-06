Recién llegada de Miami, Yuyito González miró a cámara en Empezar el Día y enfrentó las críticas sobre su viaje.

En la semana que se ausentó de la Argentina, corrieron polémicas versiones sobre la estadía de la conductora en Estados Unidos. Por ejemplo, dijeron que había viajado a dar charlas sobre religión y que le habrían pagado una cifra millonaria.

Además, dejaron entrever que su breve romance con el presidente de la nación, Javier Milei, le habría abierto puertas privilegiadas.

En ese marco, Yuyito negó haber cobrado por hablar de religión en el exterior y sostuvo que fue a una capacitación como invitada.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

EL CONTUNDENTE DESCARGO EN VIVO DE YUYITO GONZÁLEZ TRAS SU VIAJE A MIAMI

“Qué complejo que hay en nuestro país con el tema de la plata. Acá, cada vez que hablan de plata o de trabajo aparece la crítica. ‘Quién te la dio, si sos prostituta, si se la robaste a alguien, si sos corrupto o estás acomodado’”.

“A mí me encanta Estados Unidos. No todo, pero sí él ámbito en donde yo circulo, en donde la gente se alegra del progreso del otro... Nadie está pensando a quién se la afanaron. Es otra mentalidad”.

“Acá siempre ven lo malo. ¡Qué mentalidad de ver lo malo! Dios, mío, ¿cuándo se cambiará esa mentalidad?”.

“Sacando cuando me voy de vacaciones, yo en Estados Unidos me muevo en un ámbito de fe, en donde la gente está enfocada en que a la gente le vaya bien. No tenés problema de hablar de plata. Acá es una palabra prohibida”.

“¡Y dicen que cobré! Yo fui invitada a recibir una capacitación. Ya que van a mentir y dicen que cobré 10.000 dólares, no me tiren tan abajo. Hasta para mentir tienen menta pequeña. Tirale que cobré 500.000 dólares”.

“¡Cómo les gusta el chimento mentiroso! Es una cosa increíble. A todo le inventan o le encuentran la parte mala. ¡Cómo les gusta la mentira!”.

“Yo amo vivir en la Argentina, sino no viviría acá. Amo vivir acá. Amo Buenos Aires. Pero esa parte que tiene que ver con la plata, no, porque todo lo ven mal. Es el complejo de la plata”.

“En Estados Unidos no pasa esto. Vos ahí ves que las personas progresan y la gente se pone contenta. Acá no, acá te va bien en algo y ya te están acusando, de prostituta...”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.