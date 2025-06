El 10 de junio, la Corte Suprema ratificó la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión. Además, la inhabilitó para ejercer de por vida cargos públicos.

En ese contexto, un grupo de manifestantes kirchneristas ingresaron al edificio de Artear, donde funcionan TN, eltrece y Ciudad Magazine, e hicieron destrozos.

Siendo parte del canal, Yuyito González utilizó unos minutos de Empezar el Día para hablar de los actos violentos y optó por transmitir un mensaje de aliento en medio del caos y vandalismo.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

QUÉ DIJO YUYITO GONZÁLEZ DE LOS DESTROZOS EN ARTEAR

“Quiero decirles algo, empezamos el día con alegría, con mucha fe, con esperanza y con buena onda. No vivo en una burbuja. Vivo en este país y pasan cosas. Vienen pasando, ayer pasaron”.

“Pasaron cosas en este edificio, en donde hacemos este hermosísimo programa. No estoy ajena a nada, pero te propongo arrancar el día con alegría, con todo lo mejor que tengamos para darte, con paz. Sobre todo con paz, alegría, fe y esperanza”.

“No es que esté ajena a lo que pasa. No es que no me generan preocupación las cosas que no están buenas, que nos duelen, que nos alteran la vida, pero acá quiero darte lo mejor porque quejas vamos a escuchar todo el día”.

Destrozos en Artear

