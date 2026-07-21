Matilda Blanco volvió a marcar tendencia en la farándula argentina luego de cuestionar, sin ningún tipo de filtro, el vestido de María Becerra que la cantante lució en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La artista subió al escenario del MetLife Stadium de Nueva Jersey para entonar el Himno Nacional ante más de 82 mil personas, pero fue su outfit el que terminó generando el debate en los programas de espectáculos.

La panelista, reconocida por su ojo clínico en materia de moda, no tuvo piedad al analizar la paleta de colores elegida para la prenda.

En su paso por Ángel responde (Bondi Live), la especialista sostuvo que los tonos de las telas no combinaban entre sí y que la confección lucía apurada, como si se hubiese resuelto a las corridas antes del gran evento.

EL VESTIDO DE MARÍA BECERRA, BAJO LA LUPA DE LA MODA

La comparación más filosa llegó cuando Blanco vinculó el resultado final con producciones del cine internacional, asegurando que la estética recordaba más al universo de Bollywood que a una bandera argentina. Ronnie Arias intentó bajarle el tono a la crítica, pero la asesora se mantuvo firme en su postura y no dio el brazo a torcer.

La asesora de imagen destrozó en vivo el look de la cantante que interpretó el Himno antes de la final ante España.

El otro punto que generó polémica fue el broche con forma de sol ubicado en la cadera del vestido, un detalle que para la experta no correspondía al diseño y que, según su mirada, opacó una interpretación que había sido celebrada por el público. La prenda, obra del diseñador Abel Cepeda, se creó en tiempo récord tras confirmarse la participación de Becerra apenas un día antes del evento.

MARÍA BECERRA Y SU EMOCIÓN TRAS CANTAR EN LA FINAL DEL MUNDIAL

Más allá de la polémica por el vestuario, la interpretación de María Becerra quedó marcada como uno de los hitos más importantes de su carrera.

María Becerra fue tendencia en redes por su look y su interpretación en la final entre Argentina y España en Nueva Jersey.

La artista de Quilmes compartió después en sus redes la emoción que le generó haber sido elegida para representar a la música argentina en un escenario de semejante magnitud, con un mensaje de agradecimiento hacia la Selección y hacia Lionel Messi.