A días de que Ángel de Brito asegurara en LAM que Luck Ra había iniciado un nuevo romance con su ex pareja, Guille Giles, la involucrada salió finalmente a hablar. En SQP, el ciclo de Yanina Latorre, la supuesta tercera en discordia que habría causado la ruptura del cantante cordobés con La Joaqui rompió el silencio.

En primer lugar, la modelo negó rotundamente que hayan vuelto a estar juntos, aunque no cerró del todo la puerta a una posible vuelta en el futuro. “No estoy con nadie, no volvimos. Es la única verdad”, dijo Guille.

Sin embargo, deslizó: “Uno nunca sabe cuándo puede volver con un ex. Está todo bien, tengo muy buena relación, compartimos grupos de amigos. Estoy soltera y está todo bien con todos, tengo la mejor con todos”.

En SQP, el programa de Yanina Latorre, Caro Molinari dijo que La Joaqui ya se enteró de la vuelta de Luck Ra y Guille Gil. Video: SQP / América TV

QUIÉN ES GUILLE GILES, LA EX NOVIA DE LUCK RA

Guille Giles y Luck Ra estuvieron hace un tiempo en pareja y su vínculo duro alrededor de tres años. En ese entonces, el artista cordobés no tenía la popularidad que tiene hoy en día aunque ya se lo conocía en Córdoba.

Luck Ra y Guille Giles

Se sabe que la ex pareja del cantante tiene 25 años, es de Leo y trabaja como modelo. A través de Instagram cuenta con casi 230 mil seguidores y es una activa usuaria en su cuenta de TikTok, donde acumula muchos más.

Guille no solo es parte de campañas publicitarias de marcas reconocidas o de desfiles sino que también es creadora de contenido. Años atrás, solía hacer colaboraciones con otros youtubers y estaba al día con su canal en Twitch.