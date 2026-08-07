Yaz Jaureguy decidió responder públicamente a la polémica que se generó después de mostrar en sus redes sociales el pony que recibió su hija Gemma como regalo. El detalle que despertó una ola de comentarios fue que el animal tenía la crin y la cola teñidas de color rosa, situación que derivó en fuertes críticas y acusaciones de maltrato animal.

Frente a la repercusión, la esposa de Valentín “Colo” Barco utilizó sus historias de Instagram para aclarar lo sucedido y explicar que el pony llegó a la familia en esas condiciones.

EL DESCARGO DE YAZ JAUREGUY SOBRE EL PONY DE GEMMA

La influencer comenzó compartiendo un video de un programa que abordó el tema y luego publicó un mensaje con tres aclaraciones para intentar terminar con la controversia.

“Fue un regalo, obviamente no pedí que viniera así. No es un producto tóxico, es lavable y apto para animales. Maca pidió ese tono”, escribió con ironía al referirse al pony, llamado “Maca”.

Además, explicó que la intención de su publicación había sido simplemente agradecer el gesto del familiar que les hizo el obsequio y presentar al nuevo integrante de la familia.

Yaz Jaureguy rompió el silencio tras las críticas por el pony de su hija con la crin rosa: “No la hubiese pintado”. Crédito: Instagram

Más tarde, Jaureguy mostró una conversación privada que mantuvo con un seguidor que le hizo un cuestionamiento de manera respetuosa. Allí reconoció que ella tampoco habría elegido teñir al animal.

“Yo no la hubiese pintado, pero también entiendo que no es tóxico y no le hace daño”, respondió.

También confirmó que el pony ya no conserva el color rosa en su crin. “De todas maneras, ya no tiene la pintura y está bien cuidada”, aseguró para llevar tranquilidad a quienes manifestaron preocupación por el bienestar del animal.

UN INTERCAMBIO RESPETUOSO QUE DESACTIVÓ LA POLÉMICA

El usuario que inició la conversación aclaró que su inquietud no estaba dirigida exclusivamente a la familia Barco, sino al mensaje que podía transmitirse en redes sociales.

Según explicó, muchas personas podrían intentar imitar la situación sin utilizar productos adecuados para animales, poniendo en riesgo su salud.

Yaz Jaureguy rompió el silencio tras las críticas por el pony de su hija con la crin rosa: “No la hubiese pintado”. Crédito: Instagram

Lejos de responder con enojo, Yaz agradeció el intercambio y dejó una reflexión que resumió su postura frente a la controversia. “Hablando la gente se entiende. Caer en el insulto pasó de moda”, escribió.