Cande Ruggeri y Nico Maccari prepararon sorpresas, regalos y festejos para celebrar el cumpleaños de Vita, su hija.

La pequeña nació el 9 de enero de 2023 y este viernes cumple tres años. Por eso, sus padres tiñeron de felicidad su hogar.

Vita, la hija de Cande Ruggeri y Nico Maccari, cumple 3 años: fotos y videos de las sorpresas y festejos | Créditos: @caleruggeri

Entre las sorpresas, Cande y Nico le regalaron a su hija una hermosa decoración al mejor estilo Disney y un vestido de princesa.

CANDE RUGGERI Y NICO MACCARI FESTEJAN EL CUMPLE DE VITA

Vita celebra hoy tres años de vida y sus padres decoraron su hogar con hermosos detalles que generan un clima de ternura en la casa.

Además, la pequeña se despertó con una tortita para soplar la velita, aún con el pijama puesto a primera hora de la mañana.