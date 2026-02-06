El arroz con pollo es una comida práctica, abundante y pensada para resolver el almuerzo o la cena sin complicarse, pero bien trabajada puede ganar textura, sabor y un resultado mucho más interesante que el de las versiones tradicionales. En esta receta, la clave está en el corte chico de los vegetales, un buen caldo casero y un final mantecado que le da cuerpo y sabor al plato.

El resultado es un arroz cremoso, bien integrado, con el pollo tierno y todos los sabores concentrados en una sola olla. No hacen falta técnicas complicadas ni ingredientes raros: en unos 45 minutos está listo para llevar a la mesa y compartir.

Ingredientes

4 presas de pollo.

½ morrón rojo.

½ morrón verde.

Un zucchini.

Una cebolla blanca.

200 g de arvejas

Una taza de café con arroz por persona.

Un l de caldo.

Una cda de cúrcuma o 2 cápsulas de azafrán.

150 g de manteca.

200 g de queso parmesano u otro para rallar.

50 cc de aceite de oliva.

Arroz con pollo a la cacerola, como lo hacían las abuelas. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

En una olla, cocinar todos los vegetales cortados en brunoise (cubitos bien chiquitos). Una vez que estén a media cocción, agregar el pollo cortado en cubos. Cocinar un rato y agregae el arroz (ideal carnaroli o arborio) para nacararlo cocinar hasta que el arroz se ponga transparente). Recién ahí agregar caldo previamente hervido a partir de agua fría con sal y pimienta con todos los recortes que sobraron de los vegetales . Es importante que el caldo se haga a partir de agua fría y con una cocción larga ya que lo que necesita es extraer todos los sabores de las verduras. Agregar el caldo a medida que el arroz lo necesite y mezclando constantemente. Cuando le falte al arroz unos minutos de cocción, apagar el fuego, agregar la manteca bien fría de la heladera el queso y tapa por 5 a 10 minutos y listo.

