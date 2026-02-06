El arroz con pollo es una comida práctica, abundante y pensada para resolver el almuerzo o la cena sin complicarse, pero bien trabajada puede ganar textura, sabor y un resultado mucho más interesante que el de las versiones tradicionales. En esta receta, la clave está en el corte chico de los vegetales, un buen caldo casero y un final mantecado que le da cuerpo y sabor al plato.
El resultado es un arroz cremoso, bien integrado, con el pollo tierno y todos los sabores concentrados en una sola olla. No hacen falta técnicas complicadas ni ingredientes raros: en unos 45 minutos está listo para llevar a la mesa y compartir.
Ingredientes
- 4 presas de pollo.
- ½ morrón rojo.
- ½ morrón verde.
- Un zucchini.
- Una cebolla blanca.
- 200 g de arvejas.
- Una taza de café con arroz por persona.
- Un l de caldo.
- Una cda de cúrcuma o 2 cápsulas de azafrán.
- 150 g de manteca.
- 200 g de queso parmesano u otro para rallar.
- 50 cc de aceite de oliva.
Procedimiento
- En una olla, cocinar todos los vegetales cortados en brunoise (cubitos bien chiquitos).
- Una vez que estén a media cocción, agregar el pollo cortado en cubos.
- Cocinar un rato y agregae el arroz (ideal carnaroli o arborio) para nacararlo cocinar hasta que el arroz se ponga transparente).
- Recién ahí agregar caldo previamente hervido a partir de agua fría con sal y pimienta con todos los recortes que sobraron de los vegetales. Es importante que el caldo se haga a partir de agua fría y con una cocción larga ya que lo que necesita es extraer todos los sabores de las verduras.
- Agregar el caldo a medida que el arroz lo necesite y mezclando constantemente.
- Cuando le falte al arroz unos minutos de cocción, apagar el fuego, agregar la manteca bien fría de la heladera el queso y tapa por 5 a 10 minutos y listo.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/