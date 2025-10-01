Cuando escuchás chorizos a la pomarola, te viene a la mente fuego lento, salsa casera y ese aroma que inunda la cocina. Pero el toque que puede elevar esta receta sencilla es la presentación: servir los chorizos en una cazuela de barro, acompañados por la salsa intensa que los baña.
Esta receta comienza con la cocción de los chorizos a la parrilla y sigue al disco, donde se amalgaman todos los sabroes. Presentado con pan casero, tiene esa combinación de sabor, calidez y estética que transforma lo cotidiano en algo digno de nota gastronómica.
Ingredientes para chorizo a la pomarola
- 6 chorizos de cerdo.
- 2 cebollas moradas cortadas en aros.
- Un pimiento rojo.
- Un pimiento amarillo.
- Un pimiento verde.
- 2 dientes de ajo picados y reservados en aceite.
- Una copa de vino tinto.
- 2 tazas de salsa de tomates.
- Aceite de oliva.
- Pimienta negra.
- Sal entrefina.
- Pan.
- 2 ramitas de romero fresco.
- Orégano seco.
- Dientes de ajo enteros.
Procedimiento
- Pinchar los chorizos con ayuda de un cuchillo y cocinar en la parrilla.
- En un disco con aceite de oliva, cocinar las cebollas y los pimientos cortados en aros.
- Agregar los ajos picados. Salpimentar.
- Agregar el vino y dejar evaporar el exceso de alcohol.
- Agregar los chorizos en trozos. Verter la salsa de tomates y cocinar a fuego suave.
- Rociar con aceite de oliva una plancha bien caliente.
- Tostar los dientes de ajo y agregar el romero.
- Cortar el pan en mitades, rociar con aceite de oliva, condimentar con orégano seco y tostar.
- Servir los chorizos a la pomarola sobre el pan tostado.
