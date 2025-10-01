Cuando escuchás chorizos a la pomarola, te viene a la mente fuego lento, salsa casera y ese aroma que inunda la cocina. Pero el toque que puede elevar esta receta sencilla es la presentación: servir los chorizos en una cazuela de barro, acompañados por la salsa intensa que los baña.

Esta receta comienza con la cocción de los chorizos a la parrilla y sigue al disco, donde se amalgaman todos los sabroes. Presentado con pan casero, tiene esa combinación de sabor, calidez y estética que transforma lo cotidiano en algo digno de nota gastronómica.

Ingredientes para chorizo a la pomarola

6 chorizos de cerdo.

2 cebollas moradas cortadas en aros.

Un pimiento rojo.

Un pimiento amarillo.

Un pimiento verde.

2 dientes de ajo picados y reservados en aceite.

Una copa de vino tinto.

2 tazas de salsa de tomates.

Aceite de oliva.

Pimienta negra.

Sal entrefina.

Pan.

2 ramitas de romero fresco.

Orégano seco.

Dientes de ajo enteros.

Procedimiento

Pinchar los chorizos con ayuda de un cuchillo y cocinar en la parrilla. En un disco con aceite de oliva, cocinar las cebollas y los pimientos cortados en aros. Agregar los ajos picados. Salpimentar. Agregar el vino y dejar evaporar el exceso de alcohol. Agregar los chorizos en trozos. Verter la salsa de tomates y cocinar a fuego suave. Rociar con aceite de oliva una plancha bien caliente. Tostar los dientes de ajo y agregar el romero. Cortar el pan en mitades, rociar con aceite de oliva, condimentar con orégano seco y tostar. Servir los chorizos a la pomarola sobre el pan tostado.

