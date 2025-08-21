Esta receta de tarta de queso y cebolla combina suavidad y un sutil dulzor. Se prepara con pocos ingredientes y sin complicaciones: basta con cocinar lentamente la cebolla, mezclarla con queso crema, huevos y condimentos, volcar sobre masa prearmada y hornear.

Esta versión es ideal para resolver cualquier tipo de comida y para tener lista como vianda. El contraste del relleno cremoso con la base crocante, sumado al aroma de la cebolla dorada, la vuelven irresistible. Una opción casera, rendidora y con mucha personalidad.

Ingredientes para tarta de queso y cebolla

Masa

300 g de harina 0000.

150 g de manteca.

5 g de sal.

Un huevo.

Agua, c/n.

Relleno

Un k de cebolla.

Un diente de ajo.

Una cda de azúcar.

Una cda de orégano.

200 g de muzzarella.

100 g de queso gouda.

2 huevos.

2 cdas de queso crema.

100 cc de crema de leche.

Sal y pimienta, a gusto.

Nuez moscada.

Una opción en la tarta de cebolla y queso es sumarle panceta. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la masa

Cortar en cubitos la manteca fría. Hacer un arenado con la manteca, la harina y la sal. Agregar el huevo e integrar sin amasar. Agregar agua si es necesario. Freezar y cubrir con film. Llevar a la heladera durante una hora. Estirar con la ayuda de un palote y papel film. Cubrir el molde enmantecado y enharinado. Blanquear durante 10 minutos en el horno a 180°.

Para el relleno

Cortar las cebollas y el ajo. Cocinar en una sartén con aceite de oliva. Salpimentar y condimentar. Armar el ligue, reservar. Para el armado, mezclar la cebolla , los quesos y el ligue. Verter sobre la masa y llevar al horno durante 30 minutos a 180°.

