Esta receta de tarta de queso y cebolla combina suavidad y un sutil dulzor. Se prepara con pocos ingredientes y sin complicaciones: basta con cocinar lentamente la cebolla, mezclarla con queso crema, huevos y condimentos, volcar sobre masa prearmada y hornear.
Esta versión es ideal para resolver cualquier tipo de comida y para tener lista como vianda. El contraste del relleno cremoso con la base crocante, sumado al aroma de la cebolla dorada, la vuelven irresistible. Una opción casera, rendidora y con mucha personalidad.
Ingredientes para tarta de queso y cebolla
Masa
- 300 g de harina 0000.
- 150 g de manteca.
- 5 g de sal.
- Un huevo.
- Agua, c/n.
Relleno
- Un k de cebolla.
- Un diente de ajo.
- Una cda de azúcar.
- Una cda de orégano.
- 200 g de muzzarella.
- 100 g de queso gouda.
- 2 huevos.
- 2 cdas de queso crema.
- 100 cc de crema de leche.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Nuez moscada.
Procedimiento
Para la masa
- Cortar en cubitos la manteca fría.
- Hacer un arenado con la manteca, la harina y la sal.
- Agregar el huevo e integrar sin amasar.
- Agregar agua si es necesario.
- Freezar y cubrir con film.
- Llevar a la heladera durante una hora.
- Estirar con la ayuda de un palote y papel film.
- Cubrir el molde enmantecado y enharinado.
- Blanquear durante 10 minutos en el horno a 180°.
Para el relleno
- Cortar las cebollas y el ajo. Cocinar en una sartén con aceite de oliva.
- Salpimentar y condimentar.
- Armar el ligue, reservar.
- Para el armado, mezclar la cebolla, los quesos y el ligue.
- Verter sobre la masa y llevar al horno durante 30 minutos a 180°.
