Las medialunas argentinas llegaron al podio mundial de TasteAtlas: la receta para hacerlas en casa como en la panadería

Las medialunas argentinas son uno de los grandes clásicos de los desayunos y las meriendas. Su textura esponjosa, su superficie dorada y su característico sabor dulce las convirtieron en una de las facturas más populares del país.

Este producto tradicional también consiguió reconocimiento internacional. La plataforma gastronómica TasteAtlas destaca a las medialunas argentinas como una versión local del croissant francés, aunque con características propias que las diferencian de la preparación europea.

Según la descripción de la guía, las medialunas argentinas son más pequeñas, ligeramente más húmedas y dulces que los croissants. Además, existen dos variedades tradicionales: las de manteca, generalmente más grandes, y las de grasa, que suelen ser más pequeñas.

Aunque las panaderías son el lugar habitual para comprarlas, también es posible preparar medialunas caseras con una textura tierna y un exterior dorado, siguiendo una receta que incluye amasado, tiempos de descanso y un almíbar para darles su terminación característica.

Comensales 12 Ingredientes Para la masa 500 gramos de harina 0000.

gramos de harina 0000. 10 gramos de levadura seca o 25 gramos de levadura fresca.

gramos de levadura seca o 25 gramos de levadura fresca. 200 ml leche tibia.

ml leche tibia. 80 gramos de azúcar.

gramos de azúcar. Un huevo.

huevo. 50 gramos de manteca blanda.

gramos de manteca blanda. Una cucharadita de esencia de vainilla.

cucharadita de esencia de vainilla. Una pizca sal. Para el empaste 150 gramos de manteca fría.

gramos de manteca fría. 30 gramos de harina. Para el almíbar 100 gramos de azúcar.

gramos de azúcar. 100 ml agua.

Medialunas. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento para las medialunas

Preparar la levadura: mezclar la levadura con la leche tibia y una cucharadita del azúcar. Dejar reposar unos 10 minutos, hasta que comience a formar espuma. Formar la masa: colocar la harina en un recipiente y agregar el azúcar restante, el huevo, la esencia de vainilla, la manteca blanda, la sal y la mezcla de levadura. Integrar todos los ingredientes. Amasar: trabajar la preparación durante aproximadamente 10 minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica. Tapar y dejar descansar durante 30 minutos. Preparar el empaste: mezclar los 150 gramos de manteca fría con los 30 gramos de : mezclar los 150 gramos de manteca fría con los 30 gramos de harina . Formar un rectángulo entre dos hojas de papel manteca y llevar a la heladera. Realizar el laminado: estirar la masa, colocar el empaste en el centro y cerrar los extremos para cubrirlo. Estirar suavemente y realizar un pliegue en tres partes. Refrigerar durante 30 minutos. Repetir los pliegues: realizar dos pliegues adicionales, dejando descansar la masa en la heladera durante 30 minutos entre cada uno. Cortar las medialunas: estirar la masa hasta alcanzar unos 4 milímetros de espesor y cortar triángulos alargados. Darles forma: enrollar cada triángulo desde la base hacia la punta y curvar ligeramente los extremos para conseguir la forma tradicional de medialuna. Dejar levar: acomodarlas sobre una placa enmantecada, separadas entre sí, y dejarlas reposar entre una y dos horas, hasta que aumenten visiblemente su volumen. Hornear: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas. Preparar el almíbar: calentar el agua con el azúcar hasta que se disuelva y dejar hervir suavemente durante unos minutos. Darles el toque final: retirar las medialunas del horno y pincelarlas inmediatamente con el almíbar para conseguir una superficie brillante y dulce.

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