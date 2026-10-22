Pizza Capresse sin harina: Jimena Monteverde reveló cómo transformar el arroz que sobró en una receta irresistible

La pizza es una de las comidas favoritas de los argentinos, pero no siempre es necesario preparar una masa tradicional para disfrutarla. Jimena Monteverde compartió una receta de pizza Capresse sin harina que utiliza arroz cocido como base, una alternativa ideal para aprovechar lo que quedó de otra comida.

A través de su cuenta de Instagram, la cocinera mostró cómo transformar este ingrediente cotidiano en una preparación crocante, con queso derretido, tomate y albahaca. La propuesta se destaca por su sencillez, ya que no requiere amasado, levadura ni tiempos de levado.

“¿Sobró arroz? ¡No lo tires!”, escribió Monteverde al presentar la receta. El secreto consiste en mezclar el arroz con huevo y queso rallado para formar una base firme, que luego se lleva al horno antes de incorporar los ingredientes de la cubierta.

Comensales 4 Ingredientes 2 tazas arroz cocido.

tazas arroz cocido. Un huevo.

huevo. 2 cucharadas de queso rallado.

cucharadas de queso rallado. Puré de tomates, cantidad necesaria.

Orégano, a gusto.

Sal y pimienta, a gusto.

Un chorrito de aceite de oliva.

chorrito de aceite de oliva. Muzzarella o queso cremoso, cantidad necesaria.

Tomates cortados en rodajas, a gusto.

Hojas de albahaca fresca, a gusto.

Procedimiento para la pizza capresse sin harina

1. Preparar la base: colocar las dos tazas de arroz cocido en un recipiente y mezclarlas con el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y el orégano hasta integrar bien todos los ingredientes.

2. Llevar al horno: aceitar ligeramente una placa y distribuir la mezcla formando una base de pizza. Cocinar en horno fuerte durante aproximadamente 20 minutos.

3. Agregar la cubierta: retirar la preparación del horno, dar vuelta la base cuidadosamente y distribuir el puré de tomates, la muzzarella o el queso cremoso y las rodajas de tomate.

4. Gratinar y servir: volver a llevar la pizza al horno hasta que el queso se derrita y quede gratinado. Retirar, incorporar las hojas de albahaca fresca y servir.

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