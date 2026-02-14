La ensalada caprese es una receta fácil de hacer y que se adapta perfecta al verano. No requiere cocción, se arma en minutos y resuelve tanto un almuerzo liviano como una cena rápida, sin resignar sabor ni frescura.
Con tomates cherry, bocconcinos y albahaca fresca, esta versión mantiene el espíritu clásico del plato italiano, con el agregado de aceitunas negras que le suman un toque más intenso. Es ideal para acompañar carnes grilladas, pescados o simplemente disfrutar sola, con buen aceite de oliva y aceto balsámico.
Ingredientes para la ensalada caprese
- 100 g de tomates cherry
- Un puñado de albahaca
- 150 de de boconccinos
- 50 g de aceitunas negras cortadas
- Aceto balsámico, c/n
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento
- Cortar todos los ingredientes a la mitad.
- Emplatar y finalizar con hojas frescas de albahaca, aceto balsámico, aceite de oliva y pimienta.
