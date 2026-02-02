Las quesadillas son una de esas recetas que siempre rinden: rápidas, versátiles y con ingredientes fáciles de conseguir. En esta versión, la combinación de cebolla, champiñones y queso logra un relleno bien sabroso, ideal para una comida relajada sin pasar horas en la cocina.

Acompañadas con un guacamole casero, se convierten en un plato completo que se arma al momento y se sirve caliente, con el queso bien derretido. Son perfectas para el verano porque no requieren horno, se cocinan en sartén y están listas en pocos minutos.

Ingredientes para las quesadillas

Para el relleno

2 cebollas.

20 champiñones.

2 jalapeños.

500 g de queso en hebras.

6 tortillas.

Para el guacamole

2 paltas.

½ cebolla morada.

Un tomate.

Jugo de una lima.

Cilantro fresco picado, a gusto.

Sal y pimienta, a gusto.

Salsa tabasco, a gusto.

Guacamole, la salsa perfecta para acompañar a las quesadillas. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Guacamole

Abrir las paltas, reservar el carozo y machacarlas en un bowl. Agregar el tomate cubeteado, la cebolla en brunoise y el jugo de lima. Sumar la salsa tabasco, el cilantro fresco picado y salpimentar. Mezclar bien y reservar.

Quesadillas

Rehogar la cebolla cortada en juliana fina junto con el ajo picado. Agregar los champiñones en láminas, salpimentar y cocinar hasta que estén tiernos. Rellenar las tortillas con la mezcla de cebolla y champiñones. Sumar el queso en hebras y las rodajas de jalapeño. Cerrar las tortillas por la mitad y dorarlas de ambos lados hasta que el queso se derrita. Servir calientes junto al guacamole.

