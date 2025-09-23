Las quesadillas de carne combinan lo sabroso con lo práctico para una cena perfecta. S usa lomo cortado en tiras y salteado junto con cebolla de verdeo. Luego se añade queso provolone rallado, que se derrite acompañando la tortilla, logrando una base cremosa que funde justo lo suficiente para abrazar la carne.

Para completar el plato, preparar un guacamole con palta madura, tomate, cebolla morada, limón y cilantro aporta frescura y contraste. Al terminar, solo resta armar, servir caliente y disfrutar: combinación ideal de textura crocante por fuera y cremosa por dentro.

Ingredientes para quesadillas de carne

Para la quesadilla

300 g de lomo. (Podés usar cuadril, tapa de nalga u otro corte).

Tortillas de trigo, c/n.

3 ramas de cebolla de verdeo.

200 g de queso provolone.

Pimentón.

Ají molido.

Para el guacamole

Una palta madura.

Un tomate.

½ cebolla morada.

Jugo de ½ limón.

Cilantro.

Aceite de oliva.

Sal.

Pimienta.

Procedimiento

Cortar la carne en tiritas y saltearlas, en una sartén con un poco de aceite, junto a la cebolla. Condimentar y reservar. Rallar el queso y colocar una porción abundante en la sartén para que se derrita. Colocar sobre el queso una tortilla y esperar a que se derrita bien. Preparar el guacamole pisando la palta y luego mezclar con el tomate y la cebolla cortados chiquitos; sazonar con sal, pimienta y un chorrito de jugo de limón. Retirar el queso y la tortilla y rellenarla con la carne salteada y el guacamole. Terminar con cilantro fresco.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/