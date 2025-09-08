¿Buscás una opción original y sustanciosa sin usar pan ni relleno tradicional? Este sándwich de papa y queso es lo que necesitás. La papa hace de base jugosa, mientras el queso aporta sabor y textura, logrando un sándwich contundente y vegetariano en una sola preparación.
Ideal para una cena distinta, un almuerzo sin vueltas o una vianda sorpresiva, esta idea demuestra que lo reconfortante puede ser creativo. Con pasos simple, obtenés una receta rendidora y casera que combina lo mejor del puré y el gratinado en cada bocado.
Ingredientes para sándwich de papa y queso
- 1 papa grande.
- 100 g de queso fresco.
- Harina, huevo, panko y aceite para freír.
- Sal.
Procedimiento
- Hervir la papa con cáscara desde agua fría con un puñado de sal.
- Cortar las papas en rodajas parejas de 1 cm de ancho.
- Disponer entre dos, un pedazo de queso de igual tamaño.
- Pasar la preparación por harina, huevo, panko y nuevamente por huevo.
- Freír en aceite caliente y servir con dip de salsa barbacoa o ketchup.
