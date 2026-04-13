A casi dos años del final de una de las parejas más queridas del espectáculo, Emilia Attias rompió el silencio y se animó a contar cómo fue atravesar la separación de Turco Naim tras casi dos décadas juntos.

Lejos de cualquier escándalo, la actriz dejó en claro que el proceso fue mucho más profundo de lo que se veía desde afuera: “No me lo esperaba”, confesó sobre el impacto emocional que le generó el final del vínculo, dejando entrever que el duelo fue largo y complejo.

Con una mirada madura, explicó que la ruptura no fue impulsiva, sino el resultado de un camino que ambas partes transitaron con tiempo: “Fue un proceso que me lo tomé muy tranquila, de las dos partes fue así. Fue muy natural, muy fluido, pero porque siento que nos tomamos mucho tiempo para cada paso”, reveló.

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

La historia entre Attias y Naim marcó una época: 19 años de relación, una familia consolidada (con Gina, la hija que tienen en común) y una imagen de pareja inquebrantable: “Tuvimos una relación muy hermosa y mucha gente que nos ha visto ser pareja pensaban que nunca nos íbamos a separar”, recordó con nostalgia.

Sin embargo, con el tiempo, los conflictos comenzaron a hacerse cada vez más visibles: “Fueron problemas que fueron subyaciendo y siendo cada vez más protagonistas en la relación”, explicó.

La actriz también fue muy honesta al hablar del desgaste emocional: “Te empezás a sentir incómoda con cosas hasta que empezás a sentir cosas que no te hacen bien”, expresó, poniendo en palabras una situación con la que muchos pueden identificarse.

Foto: Instagram (@turconaimok) Por: Fabiana Lopez

Tomar la decisión final, según contó, fue uno de los momentos más difíciles: “Es un terreno muy delicado de darse cuenta de la valentía de hablar y de aceptar. Me costó muchísimo la decisión”, admitió.

A pesar del dolor, dejó algo muy claro: no hubo reproches: “Los dos la remamos todo lo posible, me quedo tranquila de que hicimos lo que pudimos”, aseguró, dejando en evidencia que el amor existió hasta el final, aunque no haya alcanzado.

Hoy, el vínculo se transformó, pero sigue vigente desde otro lugar: “Somos familia de otra manera. Nos queremos mucho. Obviamente no es todo color de rosas y no nos llevamos increíble, pero bueno, nos acompañamos”.

Emilia Attias: “Los dos la remamos todo lo posible, me quedo tranquila de que hicimos lo que pudimos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EMILIA ATTIAS QUEDÓ EN EL MEDIO: A QUIÉN INVITÓ A SU CUMPLE TRAS LA SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI

En medio del revuelo que generó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, Emilia Attias quedó en una posición más que incómoda. Muy cercana a ambos, la actriz fue consultada sobre cómo hizo para invitarlos a su cumpleaños y no le esquivó al tema.

Lejos de minimizar la situación, Emilia fue sincera sobre el impacto que tuvo en ella la reacción del público: “Fue tremendo, pero a mí me dolió”, confesó, después de que recordaran que fue vinculada sentimentalmente con el actor.

Incluso recordó una intervención pública que hizo al respecto: “En un momento cuando fui al programa de Mario Pergolini hice algo muy gracioso al público, al fandom, pero era un poco fuerte porque yo soy muy amiga de los dos y era un momento muy difícil”.

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

La incomodidad no terminó ahí. Emilia dejó en claro lo complicado que es quedar “en el medio” de una ruptura entre amigos: “Yo me quedé con los dos”, aseguró, aunque admitió que eso cambia por completo la dinámica: “Cambia mucho el vínculo, cambia tu vida social, los cumpleaños, es un quilombo”, siguió.

Y ahí llegó la bomba. Consultada directamente sobre su festejo, Attias diod etalles de cómo manejó la situación sin romper vínculos: “Tengo diálogo con los dos. Entonces, invité a uno y al otro le dije ‘che, mirá que viene’”.

Foto: Instagram (@gimeaccardi)

Lejos de alimentar internas, explicó el trasfondo de su decisión: “‘No sientas que yo no te invito porque por ahí es un plan que no te copa tanto. Para mí tenés un lugar enorme en mi vida, vayamos a comer después’”, añadió.

Eso sí, fiel a su estilo, dejó un enigma que ya genera especulación: “No voy a decir quién quedó afuera de la fiesta”, cerró, firme con su postura.