La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el desde el 20 hasta el 24 de julio del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Libra activa el deseo de compartir y construir acuerdos en el amor. Escuchar al otro sin perder tu esencia permitirá fortalecer una relación y recuperar la armonía entre ambos.

Tauro: La Luna en Libra despierta tu lado más romántico y te invita a disfrutar del amor sin tantas exigencias. Un gesto sincero puede renovar la complicidad y acercarte mucho más a quien amas.

Géminis: La Luna en Libra favorece el romance, las conversaciones y los encuentros especiales. Tu encanto natural aumenta y una conexión puede avanzar si expresas con claridad todo lo que sientes.

Cáncer: La Luna en Libra te invita a buscar equilibrio entre tus necesidades y las de quien amas. Una conversación tranquila ayudará a resolver diferencias y devolverá mayor armonía a un vínculo.

Leo: La Luna en Libra potencia tu encanto y favorece el diálogo en el amor. Es un gran momento para expresar sentimientos, recuperar la complicidad y disfrutar de una conexión mucho más equilibrada.

Virgo: La Luna en Libra te ayuda a valorar lo que realmente necesitas en una relación. Dar y recibir con equilibrio fortalecerá la confianza y permitirá construir un amor más estable y sincero.

Libra: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, sensibilidad y deseo de compartir. El amor ocupa un lugar central y te anima a buscar relaciones donde exista una verdadera reciprocidad afectiva.

Escorpio: La Luna en Libra te invita a observar tus sentimientos antes de actuar. Una pausa emocional puede ayudarte a comprender lo que deseas y cerrar heridas que todavía influyen en tu vida amorosa.

Sagitario: La Luna en Libra favorece encuentros, salidas y nuevas conexiones afectivas. Compartir con personas afines puede acercarte a alguien especial o renovar la alegría dentro de la pareja.

Capricornio: La Luna en Libra te invita a equilibrar el amor con otras responsabilidades. Dar espacio al diálogo y a los momentos compartidos ayudará a fortalecer un vínculo que necesita atención.

Acuario: La Luna en Libra, signo afín al tuyo, favorece nuevas experiencias y conversaciones sinceras. El amor se renueva cuando compartes tus ideas y permites que el otro también te sorprenda.

Piscis: La Luna en Libra te anima a profundizar en tus sentimientos y buscar mayor reciprocidad. Hablar con honestidad sobre lo que necesitas puede transformar y fortalecer una relación importante.

MARTES

Aries: La Luna creciente en Libra activa el deseo de compartir y llegar a acuerdos en el amor. Escuchar al otro con calma te permitirá fortalecer la pareja y recuperar la armonía entre los dos.

Tauro: La Luna creciente en Libra te invita a elegir vínculos que aporten equilibrio y bienestar. Un proyecto compartido puede renovar la ilusión y ayudarte a construir un amor más estable y sincero.

Géminis: La Luna creciente en Libra favorece el romance, los encuentros y las conversaciones sinceras. Una conexión especial puede avanzar si te animas a expresar con claridad todo lo que sientes.

Cáncer: La Luna creciente en Libra te invita a equilibrar tus emociones antes de tomar decisiones afectivas. Una charla tranquila ayudará a resolver diferencias y recuperar la armonía en pareja.

Leo: La Luna creciente en Libra potencia tu encanto y favorece los acuerdos amorosos. Compartir planes y expresar tus deseos con sinceridad fortalecerá una relación que empieza a crecer de verdad.

Virgo: La Luna creciente en Libra te ayuda a reconocer qué necesitas para sentirte valorado en el amor. Buscar reciprocidad y expresar tus deseos permitirá construir un vínculo más equilibrado.

Libra: La Luna creciente en tu signo potencia tu magnetismo y favorece los nuevos comienzos afectivos. Es tiempo de expresar lo que deseas y avanzar hacia una relación más justa, sincera y recíproca.

Escorpio: La Luna creciente en Libra te invita a observar tus sentimientos antes de tomar decisiones. Comprender lo que aún te duele permitirá cerrar una etapa y abrirte a un amor más sano y real.

Sagitario: La Luna creciente en Libra favorece encuentros, salidas y nuevas conexiones. Compartir con personas afines puede acercarte a alguien especial o renovar la alegría dentro de tu pareja.

Capricornio: La Luna creciente en Libra te invita a equilibrar tus responsabilidades con el amor. Dar espacio al diálogo y al encuentro ayudará a fortalecer un vínculo que necesita más atención.

Acuario: La Luna creciente en Libra favorece nuevas experiencias y conversaciones sinceras. El amor se expande cuando compartes tus ideas y te animas a construir nuevos proyectos de a dos con amor.

Piscis: La Luna creciente en Libra te anima a profundizar en tus sentimientos y buscar mayor reciprocidad. Hablar con honestidad sobre tus necesidades puede transformar una relación importante.

MIÉRCOLES

Aries: El Sol en Leo enciende tu pasión y te anima a expresar lo que sientes con valentía. Tu seguridad aumenta y una relación puede fortalecerse si das el primer paso con sinceridad y alegría.

Tauro: El Sol en Leo despierta una necesidad mayor de afecto, seguridad y cercanía. Compartir tiempo de calidad con quien amas fortalecerá la confianza y permitirá construir un vínculo más sólido.

Géminis: El Sol en Leo favorece el diálogo, el coqueteo y nuevas conexiones. Tus palabras tienen mayor magnetismo y una conversación especial puede abrir la puerta a una historia llena de ilusión.

Cáncer: El Sol en Leo fortalece tu autoestima y te ayuda a reconocer cuánto mereces recibir en el amor. Dejar atrás vínculos inseguros abrirá espacio para una relación más estable, cálida y sincera.

Leo: El Sol en tu signo potencia tu magnetismo, seguridad y deseo de vivir el amor intensamente. Es un gran momento para conquistar, renovar la pasión o comenzar una historia que te haga brillar.

Virgo: El Sol en Leo te invita a mirar hacia adentro y comprender mejor tus sentimientos. Una historia pendiente puede encontrar claridad si escuchas tu corazón y dejas atrás temores que ya no sirven.

Libra: El Sol en Leo favorece encuentros, salidas y nuevas conexiones afectivas. Una amistad puede transformarse en algo más o una relación recuperar entusiasmo gracias a nuevos planes compartidos.

Escorpio: El Sol en Leo intensifica tus deseos y te anima a definir qué lugar ocupa el amor en tu vida. Evitar luchas de poder permitirá construir una relación basada en admiración, respeto y pasión.

Sagitario: El Sol en Leo enciende tu entusiasmo y favorece aventuras románticas, viajes y nuevas experiencias. El amor se renueva cuando sales de la rutina y te animas a compartir nuevos horizontes.

Capricornio: El Sol en Leo te invita a profundizar en la intimidad y expresar deseos que sueles reservar. Abrirte con confianza fortalecerá la conexión y permitirá transformar una relación especial.

Acuario: El Sol en Leo, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los compromisos. Escuchar al otro y expresar tus deseos con claridad permitirá fortalecer un vínculo y hallar mayor equilibrio.

Piscis: El Sol en Leo te anima a cuidar el amor desde los pequeños gestos cotidianos. Compartir tiempo, atención y afecto fortalecerá una relación y permitirá construir mayor confianza entre ambos.

JUEVES

Aries: La Luna en Escorpio intensifica tus deseos y te invita a profundizar en el amor. Evitar reacciones impulsivas te ayudará a construir una conexión más sincera, apasionada, estable y real.

Tauro: La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, activa la pasión y los temas de pareja. Escuchar al otro y expresar tus deseos con honestidad permitirá fortalecer un vínculo importante y sincero.

Géminis: La Luna en Escorpio te invita a mirar más allá de las palabras y conectar con emociones profundas. Una conversación sincera puede transformar la dinámica de una relación muy especial.

Cáncer: La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad, magnetismo y deseo de amar intensamente. Es un gran momento para abrir el corazón, renovar la pasión y disfrutar de una conexión sincera.

Leo: La Luna en Escorpio despierta emociones profundas que pueden desafiar tu necesidad de control. Mostrarte vulnerable y escuchar al otro fortalecerá la intimidad y la confianza en el amor.

Virgo: La Luna en Escorpio favorece conversaciones profundas y confesiones que acercan corazones. Expresar lo que sientes sin analizarlo tanto puede renovar la confianza y fortalecer un vínculo.

Libra: La Luna en Escorpio te invita a reconocer cuánto vales y qué necesitas recibir en el amor. Buscar reciprocidad te ayudará a dejar atrás inseguridades y construir vínculos más sólidos y sanos.

Escorpio: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, intuición y deseo de vivir el amor intensamente. Es tiempo de expresar lo que sientes y transformar una relación desde la sinceridad y la pasión.

Sagitario: La Luna en Escorpio te lleva a revisar emociones que habías dejado en segundo plano. Escuchar tu intuición te permitirá cerrar una historia pendiente y abrirte a un amor más auténtico.

Capricornio: La Luna en Escorpio fortalece la complicidad y favorece proyectos compartidos en el amor. Una amistad puede profundizarse o una relación encontrar nuevos motivos para crecer unida.

Acuario: La Luna en Escorpio intensifica emociones y puede generar tensiones si intentas controlar lo que sientes. Abrirte al diálogo permitirá transformar diferencias en una conexión más profunda.

Piscis: La Luna en Escorpio, signo afín al tuyo, potencia la intuición, la pasión y la entrega. El amor se expande cuando confías en lo que sientes y te animas a vivir una experiencia diferente.

VIERNES

Aries: Mercurio directo en Cáncer aclara emociones y facilita conversaciones pendientes. Expresar lo que sientes con sinceridad te ayudará a fortalecer la confianza y avanzar en una relación real.

Tauro: Mercurio directo en Cáncer mejora la comunicación afectiva y permite expresar sentimientos con calma. Una charla sincera puede acercarte más a quien amas y renovar la confianza entre ambos.

Géminis: Mercurio directo en Cáncer ordena tus emociones y te ayuda a decir lo que realmente necesitas. El diálogo recupera fluidez y permite construir vínculos con mayor seguridad y sinceridad.

Cáncer: Mercurio directo en tu signo devuelve claridad a tus sentimientos y conversaciones. Es tiempo de expresar lo que deseas, resolver malentendidos y avanzar hacia vínculos mucho más sinceros.

Leo: Mercurio directo en Cáncer te ayuda a comprender emociones que habías guardado. Escuchar tu mundo interior antes de hablar permitirá cerrar heridas y abrirte a una relación mucho más auténtica.

Virgo: Mercurio directo en Cáncer favorece acuerdos, encuentros y conversaciones sobre el futuro. Compartir tus deseos con honestidad puede fortalecer una relación y renovar los proyectos de a dos.

Libra: Mercurio directo en Cáncer aclara dudas afectivas y permite retomar conversaciones importantes. Hablar desde la calma ayudará a resolver diferencias y construir una relación más equilibrada.

Escorpio: Mercurio directo en Cáncer favorece conversaciones profundas y decisiones sinceras en el amor. Tu intuición se combina con mayor claridad para avanzar hacia una relación más comprometida.

Sagitario: Mercurio directo en Cáncer ayuda a expresar deseos y necesidades que antes costaba comunicar. Una conversación íntima puede transformar un vínculo y generar mayor confianza entre ambos.

Capricornio: Mercurio directo en Cáncer mejora el diálogo en la pareja y permite revisar acuerdos con claridad. Escuchar y expresar lo que sientes fortalecerá un vínculo importante, sincero y estable.

Acuario: Mercurio directo en Cáncer ordena conversaciones y ayuda a resolver pequeños conflictos cotidianos. Mostrar mayor sensibilidad permitirá recuperar la armonía y fortalecer mucho la relación.

Piscis: Mercurio directo en Cáncer favorece declaraciones, encuentros y conversaciones llenas de sensibilidad. Expresar lo que sientes con confianza puede abrir una etapa más romántica y sincera.