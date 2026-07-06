Six Sex anunció el show más importante de su carrera. Luego del lanzamiento de “ULTRA”, su primer LP de estudio, la artista llevará por primera vez el universo del álbum al escenario del Estadio Malvinas Argentinas el próximo 16 de octubre.

ENTRADAS SIX SEX EN EL ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 8 de julio a las 13 a través de Enigma Tickets.

Habrá 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja X, abonando desde la app de Naranja X o mediante MODO.

A tan solo un mes de la publicación de “ULTRA”, Six Sex apuesta por el espectáculo más ambicioso de su trayectoria.

CÓMO SERÁ EL SHOW DE SIX SEX

El concierto en el Estadio Malvinas Argentinas fue concebido como la presentación oficial del disco en Buenos Aires, con una puesta en escena creada exclusivamente para potenciar el universo visual y sonoro del álbum.

El anuncio llega en un momento clave para la artista, que atraviesa su mayor proyección internacional.

En los últimos meses recorrió Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con una extensa gira y fue parte de destacados festivales como Lollapalooza Argentina y Chile, Estéreo Picnic, Asunciónico, Primavera Sound, We Love Green y EDC México.

ASÍ ES “ULTRA”

Lanzado en junio, “ULTRA” reúne 16 canciones que fusionan distintos géneros y emociones sin límites, llevando al extremo la identidad artística de Six Sex.

El disco fue señalado como un punto de inflexión en su trayectoria y terminó de consolidar un universo creativo propio, donde conviven el deseo, la intensidad y la experimentación.