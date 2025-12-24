La internación de Christian Petersen en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes mantiene en vilo a sus seguidores y al mundo de la gastronomía. El chef, reconocido por El Gran Premio de la Cocina colapsó durante una excursión al volcán Lanín, y en medio del hermetismo familiar sobre su salud, si hijo Hans rompió el silencio en las redes sociales.

En medio de este clima de incertidumbre y silencio, Hans Petersen, el hijo mayor del cocinero, reapareció en sus redes sociales con una story en su cuenta de Instagram en la que se lo ve tomándose una selfie frente al espejo, con un filtro que le da un aire equilibrado a la imagen.

El hijo de Christian Petersen rompió el silencio en las redes (Foto: Instagram @hhhaaaannnnsss)

En la foto, sostiene el celular y debajo de sus manos sumó un emoji de una pequeña planta verde, símbolo de vida, crecimiento y esperanza. El gesto no pasó desapercibido para sus seguidores, que interpretaron el posteo como un mensaje alentador en medio de la preocupación por la salud de su papá.

EL HIJO MAYOR DE CHRISTIAN PETERSEN ROMPIÓ EL SILENCIO EN MEDIO DE LAS EXPECTATIVAS POR LA SALUD DE SU PADRE

Hans musicalizó la publicación con la canción “Follow God” de Kanye West, un tema que refuerza el clima íntimo y reflexivo del momento. “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, dice una de las estrofas de la canción, cuyo título en español significa Sigue a Dios.

Mientras tanto, en las últimas horas los guías que acompañaron a Petersen en la excursión al volcán Lanín difundieron un comunicado para contar su versión de los hechos y aclarar algunos detalles que generaron sorpresa en redes sociales.

Según el texto, al llegar al refugio, Petersen compartió con el grupo y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Sin embargo, cerca de la medianoche, los guías notaron un cambio en su comportamiento, lo que resultó molesto para el descanso del resto de los excursionistas.

Christian Petersen y sus hijos (Foto: Instagram @hhhaaaannnnsss)

Tras dialogar con él, decidieron que descendiera. Petersen descansó unas dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo.

El comunicado detalla que alrededor de las 4 de la mañana se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Dos horas después, Petersen tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería. La familia del chef, por el momento, mantiene el hermetismo y no brindó detalles sobre su estado de salud.

