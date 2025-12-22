La salud de Christian Petersen continúa generando preocupación y, en las últimas horas, se conoció un dato tan fuerte como emotivo. Según reveló Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano, el chef habría llorado al despertar luego de su colapso durante una expedición en la montaña.

“Le sacaron el respirador artificial, pero sigue internado en San Martín de los Andes. Creo que tuvo un despertar y que lloró. Estaba bastante conmovido”, contó la periodista, aportando uno de los testimonios más sensibles desde que se conoció el cuadro crítico del reconocido cocinero.

Tal como repasaron en el programa, el episodio ocurrió el 12 de diciembre, durante una expedición en el volcán Lanín. Petersen fue trasladado primero al Hospital de Junín de los Andes y luego derivado al Hospital Carrillo, donde se informó oficialmente que cursaba una falla multiorgánica.

EL LLAMATIVO PEDIDO DE CHRISTIAN PETERSEN HORAS ANTES DE SU COLAPSO EN EL LANÍN

Luego de la preocupación que generó el colapso de Christian Petersen durante una actividad de montaña, este lunes se conocieron detalles precisos sobre cómo fueron las horas previas al episodio.

La información surge de un comunicado oficial de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, que fue leído al aire por Pía Shaw en el programa A la Barbarossa.

El documento reconstruyó cronológicamente todos los hechos que rodearon la excursión en la que participó el chef. Según el comunicado, Petersen participaba de una actividad de ascenso organizada bajo los protocolos habituales de seguridad. Sin embargo, durante el chequeo previo del equipo, el propio cocinero manifestó requerimientos particulares.

“Durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio”, señaló el texto leído en el ciclo.

Ante este pedido, la organización tomó una decisión clave: “A partir de ese pedido, se resolvió que realizara la actividad de forma individual, aunque siempre acompañado por un guía cercano y bajo supervisión permanente”, expresó. Es decir, no estuvo solo, sino que avanzó de manera individual pero con control constante, tal como remarcaron desde la Asociación.

Además, la panelista confirmó que existía un certificado médico, el cual fue tenido en cuenta en la reconstrucción de los hechos, reforzando que la actividad se realizó dentro de los parámetros previstos y con seguimiento profesional.

Desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña buscaron llevar claridad y tranquilidad, dejando en claro que la excursión se desarrolló bajo normas de seguridad, que se respetaron los pedidos del chef y que hubo supervisión permanente.

Mientras Christian Petersen se recupera, el documento oficial aporta contexto y detalles sobre las horas previas a un episodio que generó fuerte impacto y abrió múltiples interrogantes.