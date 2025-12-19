Jimena Monteverde, colega y amiga de Christian Petersen, compartió una foto juntos en sus redes sociales recordando su paso por el ciclo El gran premio de la cocina. “Vamos, amigo”, escribió la chef junto a un símbolo de fuerza, reflejando el cariño y la preocupación de quienes lo conocen.

El viernes pasado, Petersen, uno de los chefs más reconocidos del país, sufrió una descompensación severa durante una excursión al volcán Lanín.

El cocinero fue trasladado de urgencia desde Junín de los Andes y quedó internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El mensaje de Jimena Monteverde y el apoyo de los seguidores

El mensaje de Monteverde se sumó a las cadenas de oración y los mensajes de aliento que inundaron las redes sociales, mientras los seguidores del chef esperan una evolución favorable en su cuadro clínico.

Según informaron las autoridades sanitarias, Petersen atraviesa un cuadro de falla multiorgánica y su estado es reservado. El parte médico oficial remarcó que “requiere atención médica especializada de manera continua”.

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén pidieron “respetar la privacidad del paciente y de su familia”.



