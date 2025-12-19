La salud de Christian Petersen (56) mantiene en vilo al mundo del espectáculo y la gastronomía. En las últimas horas, un dato del parte médico trajo algo de alivio. Fernando Cichero, cirujano cardiovascular, explicó en Tarde o Temprano que la noticia de que Petersen ya no necesita respirador artificial es “muy buena” y representa “un 50% arriba” en su evolución.

El reconocido chef sufrió una falla multiorgánica mientras escalaba el volcán Lanín y permanece internado en estado crítico.

Por su parte, en diálogo con La Nación, Sole Martins, socia de Christian Petersen, confirmó que el reconocido chef se encuentra en el sur del país junto a su esposa, Sofía Zelaschi, con quien contrajo matrimonio en abril pasado. Según explicó, en medio de la situación que atraviesa, la familia considera fundamental preservar la intimidad y sostuvo que en este momento “necesitan tranquilidad”.

Qué significa la falla multiorgánica y por qué es tan grave

Christian Petersen y Sofía Zelaschi (Foto: Instagram @chrispetersenok)

Cichero detalló que la falla multiorgánica ocurre cuando “cuatro órganos fundamentales para el equilibrio del cuerpo —corazón, pulmones, riñones y cerebro— dejan de funcionar correctamente”. Según el especialista, las causas más frecuentes son un infarto grave, intoxicación, problemas metabólicos severos (como una diabetes descompensada) o infecciones.

“Un infarto muy grave hace que el corazón no pueda empujar la sangre, no se oxigena ni el propio corazón ni el resto de los órganos, y eso genera un descoloque de la actividad”, explicó el médico.

Video: Guillermo Capuya explicó el delicado diagnóstico de Christian Petersen

En el caso de Petersen, el cuadro podría estar relacionado con una causa tóxica, ya que presentó una arritmia conocida como fibrilación auricular, “la más común que existe”, según Cichero.

El dato que renovó la esperanza

La noticia más alentadora llegó cuando los médicos informaron que le retiraron el respirador artificial. “Eso es una muy buena noticia. 50% arriba, rápidamente. Es buena la noticia de que le hayan sacado el respirador. No estarían complicados los pulmones”, celebró Cichero en diálogo con eltrece.

Christian Petersen (Foto: Instagram)

A pesar de la gravedad del cuadro, este avance representa un paso importante en la recuperación del chef, que sigue bajo estricta observación.

Petersen sigue en estado delicado y su familia pide cautela

El entorno de Christian Petersen se mantiene expectante y agradece las muestras de apoyo. Los médicos insisten en que la situación sigue siendo crítica.

Además del acompañamiento incondicional de su mujer, Petersen cuenta con el apoyo de sus tres hijos: Hans (26), Lars (21) y Francis (17), fruto de su anterior matrimonio con Mercedes Cristiani. A este círculo cercano también se suman sus hermanos, Roberto y Lucas, quienes se mantienen a su lado en este período delicado.