A diez días de su internación, Christian Petersen finalmente dio señales alentadoras y su entorno se ilusiona con una recuperación. El reconocido chef permanece en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde ingresó tras descompensarse en la base del Volcán Lanín.

La noticia de su internación se conoció una semana después del episodio y el panorama inicial fue muy delicado: el parte médico oficial habló de “falla multiorgánica”, lo que generó una fuerte preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

Foto: captura X / Twotter @juanetchegoyen Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Este sábado 20, el periodista Juan Etchegoyen compartió novedades que trajeron alivio: “La salud de Christian Petersen evoluciona. Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias”, aseguró.

Leé más:

Jimena Monteverde se mostró preocupada por Christian Petersen tras su internación en San Martín de los Andes

LA SALUD DE CHRISTIAN PETERSEN MEJORÓ TRAS 10 DÍAS DE MUCHA PREOCUPACIÓN POR PARTE DE SU FAMILIA

Según detalló, “mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado”, lo que representa un avance clave en su estado de salud. Sin embargo, el entorno de Petersen se mostró molesto por la difusión de información no oficial y el tratamiento mediático del caso.

“Lo otro que me informan es que la familia está muy enojada con la prensa por el tratamiento del tema. Textual que me dicen: ‘Lo dieron un poco más por muerto’”, agregó Etchegoyen, reflejando el malestar de los allegados del chef.

Foto: captura X / Twotter @juanetchegoyen Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Durante estos días, Sofía Zelaschi, pareja de Petersen, se mantuvo a su lado y acompañó cada paso de la recuperación. El conocido chef recibió innumerables mensajes de apoyo en redes sociales.

El parte médico oficial había confirmado el diagnóstico de falla multiorgánica, lo que generó alarma en el ambiente gastronómico y artístico. Sin embargo, la noticia de que Petersen fue desentubado y reaccionó con lágrimas y sonrisas renovó la esperanza.

Por ahora, el chef sigue bajo cuidados intensivos, pero su entorno se aferra a cada pequeño avance. La expectativa es que en los próximos días continúe la mejoría y pueda dejar atrás este difícil momento.

Leé más:

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen y quiénes permanecen a su lado en el hospital

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.