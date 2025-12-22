Luego de la preocupación que generó el colapso de Christian Petersen durante una actividad de montaña, este lunes se conocieron detalles precisos sobre cómo fueron las horas previas al episodio.

La información surge de un comunicado oficial de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, que fue leído al aire por Pía Shaw en el programa A la Barbarossa.

El documento reconstruyó cronológicamente todos los hechos que rodearon la excursión en la que participó el chef. Según el comunicado, Petersen participaba de una actividad de ascenso organizada bajo los protocolos habituales de seguridad. Sin embargo, durante el chequeo previo del equipo, el propio cocinero manifestó requerimientos particulares.

“Durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio”, señaló el texto leído en el ciclo.

Foto: Instagram (@chrispetersenok)

Ante este pedido, la organización tomó una decisión clave: “A partir de ese pedido, se resolvió que realizara la actividad de forma individual, aunque siempre acompañado por un guía cercano y bajo supervisión permanente”, expresó. Es decir, no estuvo solo, sino que avanzó de manera individual pero con control constante, tal como remarcaron desde la Asociación.

Además, la panelista confirmó que existía un certificado médico, el cual fue tenido en cuenta en la reconstrucción de los hechos, reforzando que la actividad se realizó dentro de los parámetros previstos y con seguimiento profesional.

Desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña buscaron llevar claridad y tranquilidad, dejando en claro que la excursión se desarrolló bajo normas de seguridad, que se respetaron los pedidos del chef y que hubo supervisión permanente.

Mientras Christian Petersen se recupera, el documento oficial aporta contexto y detalles sobre las horas previas a un episodio que generó fuerte impacto y abrió múltiples interrogantes.

JIMENA MONTEVERDE SE MOSTRÓ PREOCUPADA POR CHRISTIAN PETERSEN TRAS SU INTERNACIÓN EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Jimena Monteverde, colega y amiga de Christian Petersen, compartió una foto juntos en sus redes sociales recordando su paso por el ciclo El gran premio de la cocina. “Vamos, amigo”, escribió la chef junto a un símbolo de fuerza, reflejando el cariño y la preocupación de quienes lo conocen.

El viernes pasado, Petersen, uno de los chefs más reconocidos del país, sufrió una descompensación severa durante una excursión al volcán Lanín.

El cocinero fue trasladado de urgencia desde Junín de los Andes y quedó internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El mensaje de Jimena Monteverde a Christian Petersen en su Instagram

El mensaje de Monteverde se sumó a las cadenas de oración y los mensajes de aliento que inundaron las redes sociales, mientras los seguidores del chef esperan una evolución favorable en su cuadro clínico.

Según informaron las autoridades sanitarias, Petersen atraviesa un cuadro de falla multiorgánica y su estado es reservado. El parte médico oficial remarcó que “requiere atención médica especializada de manera continua”.

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén pidieron “respetar la privacidad del paciente y de su familia”.