La salud de Christian Petersen mantiene en vilo a su entorno y a sus seguidores. El reconocido chef sigue internado en un hospital de San Martín de los Andes después de sufrir una grave descompensación mientras escalaba el volcán Lanín.

Este lunes, en el programa Tarde o Temprano, la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles clave sobre el caso. Según contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo de cocaína y MD (metanfetaminas).

Iglesias relató que el viernes pasado, mientras ascendía el volcán, Petersen empezó a mostrar comportamientos inusuales. “Él pedía caminar en silencio, lo apartaron del grupo y lo pusieron con un guía bajo supervisión. Cuando llegaron al refugio, disfrutó del lugar, pero en un momento empezaron los conflictos”, explicó la panelista.

QUÉ DIJO FERNANDA IGLESIAS SOBRE LA SALUD DE CHRISTIAN PETERSEN

Según el comunicado de Parques Nacionales, el chef experimentó un “cambio de actitud”: se puso violento, se sacó la ropa y comenzó a hacer cosas extrañas. “No podía seguir con el grupo, lo tuvieron que bajar, llamaron al guardaparque y a la Gendarmería. Lo tuvieron que sedar porque estaba alterado y, sedado, lo llevaron al hospital de Junín de los Andes”, detalló Iglesias.

Al ver la gravedad del cuadro, los médicos decidieron trasladar a Petersen a San Martín de los Andes, donde permanece en terapia intensiva. Iglesias remarcó que “la familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”.

La periodista fue contundente: “Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo”. Por el momento, Christian Petersen sigue bajo cuidados médicos y no hay un parte oficial sobre su evolución.

