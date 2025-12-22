Luego de días de versiones cruzadas y teorías sobre el estado de salud de Christian Petersen, se conoció el relato oficial de los guías de montaña que lo acompañaron durante la excursión al Volcán Lanín, donde el cocinero terminó internado tras sufrir una descompensación.

En las últimas horas, la Asociación Argentina de Guías de Montaña difundió un comunicado oficial en sus redes sociales en el que reconstruyó el minuto a minuto del ascenso y dejó definiciones contundentes sobre la actitud del chef durante la actividad.

“Dejamos una aclaración del caso Petersen en el Volcán Lanín”, señalaron desde la entidad, y precisaron que el cocinero participaba de una actividad de ascenso cuando, durante el chequeo previo del equipo, manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de caminar en silencio, lo que llamó la atención del equipo.

Ante esa situación, los guías explicaron que decidieron realizar la actividad de manera individual, aunque siempre con un guía cercano y bajo supervisión constante. Según el comunicado, al llegar al refugio Petersen compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró conforme por haber alcanzado ese punto del recorrido.

EL COMUNICADO DE LOS GUÍAS QUE COMPLICA A CHRISTIAN PETERSEN TRAS EL EPISODIO EN EL VOLCÁN LANÍN

Sin embargo, el clima cambió con el correr de las horas. “Cerca de las 00 se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo”, detallaron. Tras dialogar con él sin mayores inconvenientes, se resolvió que descendiera, descansando previamente unas dos horas, siempre acompañado por un integrante del equipo.

La versión de los guías sobre Christian Petersen tras el episodio en el Volcán Lanín. Crédito: Instagram

El comunicado agrega que alrededor de las 4 de la madrugada se inició el descenso y que se dio aviso a Administración de Parques Nacionales sobre la situación. No obstante, durante la bajada se produjo un nuevo episodio que encendió las alarmas.

“Unas dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional Argentina”, indicaron desde la AAGM, marcando un punto clave en el relato oficial.

Respecto a las versiones que circularon en distintos medios, los guías fueron categóricos: aseguraron que el descenso se realizó en buenas condiciones y que el chef no presentó ningún problema físico, ni arritmias, ni síntomas compatibles con un ACV, como se había especulado en un primer momento.

El comunicado de la Asociación Argentina de Guías de Montaña sumó así una nueva y contundente versión al caso de Christian Petersen, que ahora queda atravesado no solo por el debate sobre los riesgos de la montaña, sino también por el comportamiento del chef durante la excursión que terminó con su internación.