Mientras se conocen nuevas actualizaciones sobre la salud de Christian Petersen, comenzaron a trascender detalles del acompañamiento silencioso y permanente que lleva adelante su entorno más cercano en este momento delicado. La prioridad, aseguran, es una sola: tranquilidad y resguardo.

De acuerdo a la información que trascendió, Sofía Zelaschi permanece junto al chef desde el primer día de su internación, acompañándolo de manera constante en el centro de salud y brindándole contención emocional. Así lo confirmó Sole Martins, socia de Petersen, quien aportó detalles sobre el clima que atraviesa la familia.

“Necesitan tranquilidad”, expresó Martins en diálogo con La Nación, dejando en claro que la decisión del círculo íntimo fue alejarse de la exposición mediática y preservar la privacidad mientras atraviesan horas de preocupación y espera.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi

CUÁL FUE EL PEDIDO DE SOFÍA ZELASCHI SOBRE CHRISTIAN PETERSEN

Desde que se conoció la noticia de su internación, la familia resolvió además no difundir partes médicos oficiales, una postura que sostienen pese a la fuerte repercusión pública y a las versiones que circularon sobre su estado de salud. La intención es evitar especulaciones y cuidar al máximo el proceso de recuperación.

En paralelo, el periodista Juan Etchegoyen reveló que el entorno de Petersen está molesto con el tratamiento mediático del caso. “La familia está muy enojada con la prensa por cómo se manejó la información. Textual que me dicen: ‘Lo dieron un poco más por muerto’”, contó en su cuenta de X.

El acompañamiento de Sofía Zelaschi y del círculo más íntimo del chef se mantiene de forma incondicional, lejos de cámaras y declaraciones públicas. Mientras tanto, la familia insiste en un pedido claro: respeto, cautela y silencio, en un momento donde la salud de Christian Petersen sigue siendo motivo de atención y cuidado.