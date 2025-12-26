La salud de Christian Petersen sigue generando preocupación y rumores. Este viernes 26, en medio de un fuerte hermetismo, un familiar del chef habló con el programa A la tarde y llevó algo de tranquilidad.

“Christian está mejor desde el domingo. Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando”, aseguró.

La misma persona pidió respeto y fue contundente: “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”.

Los chats de un familiar de Christian Petersen. Captura: A la tarde / América

Qué dijo la familia de Christian Petersen sobre su estado de salud

El reconocido chef fue internado de urgencia tras sufrir una descompensación mientras escalaba el volcán Lalín, episodio que derivó en momentos de máxima tensión para su entorno.

El único parte médico oficial habló de una falla multiorgánica, lo que disparó todo tipo de especulaciones sobre su estado.

Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular versiones más alentadoras sobre su evolución.

¿Traslado a Buenos Aires? Qué se sabe sobre la recuperación de Petersen

Sobre la posibilidad de que Petersen sea trasladado a Buenos Aires para continuar su recuperación, el familiar consultado aclaró:

“Aún no se habló del tema, imagino que no está dado y tiene que hacer reposo”.

Por ahora, el chef permanece internado, estable y con una evolución que su entorno describe como positiva, aunque con mucha cautela.

Cómo fue el episodio que derivó en la internación de Christian Petersen

El sábado 20 se conocieron los primeros datos sobre la mejora del chef y se desmintieron versiones alarmantes.

Los guías que acompañaban a Petersen emitieron un comunicado en el que detallaron que todo marchaba bien hasta que notaron un cambio de comportamiento en el cocinero, lo que generó molestias en el grupo y obligó a que descendiera de la montaña.

Desde entonces, el círculo íntimo de Petersen optó por el silencio y solo se difundieron partes médicos oficiales.



