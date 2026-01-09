Christian Petersen atraviesa una nueva etapa de su vida, tanto personal como profesional. Luego de casi un mes de internación a raíz de una falla multiorgánica que encendió todas las alarmas, el cocinero recibió el alta médica y decidió enfocarse de lleno en su recuperación. Ya en su casa, y retomando de a poco el negocio culinario familiar, el chef dio un paso tan simbólico como emotivo: volvió a cocinar.

Y como no podía ser de otra manera, Petersen eligió compartir ese momento con sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, publicó una secuencia de imágenes donde mostró su primera receta casera tras la internación. Lejos de platos sofisticados o recetas de alta cocina, el chef optó por algo reconfortante y pensado especialmente para este momento de cuidado personal.

La elección fue una sopa de pollo con fideos y huevo, a la que le sumó un toque de queso cuartirolo para aportar cremosidad y sabor. Un plato simple, hogareño y cálido, pero con el inconfundible sello de un profesional que sabe cómo transformar lo básico en algo especial.

Por: Fabiana Lopez

“Paciente: Cris. Pollo, caldo desgrasado de pollo, fideos cabello de ángel, huevo 7′, cuartirola, queso lincoln”, escribió Pertersen en el posteo que compartió en sus redes sociales, en plena recuperación.

EL LLAMATIVO PEDIDO DE CHRISTIAN PETERSEN HORAS ANTES DE SU COLAPSO EN EL LANÍN

Luego de la preocupación que generó el colapso de Christian Petersen durante una actividad de montaña, este lunes se conocieron detalles precisos sobre cómo fueron las horas previas al episodio.

La información surge de un comunicado oficial de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, que fue leído al aire por Pía Shaw en el programa A la Barbarossa.

El documento reconstruyó cronológicamente todos los hechos que rodearon la excursión en la que participó el chef. Según el comunicado, Petersen participaba de una actividad de ascenso organizada bajo los protocolos habituales de seguridad. Sin embargo, durante el chequeo previo del equipo, el propio cocinero manifestó requerimientos particulares.

“Durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio”, señaló el texto leído en el ciclo.

Foto: Instagram (@chrispetersenok)

Ante este pedido, la organización tomó una decisión clave: “A partir de ese pedido, se resolvió que realizara la actividad de forma individual, aunque siempre acompañado por un guía cercano y bajo supervisión permanente”, expresó. Es decir, no estuvo solo, sino que avanzó de manera individual pero con control constante, tal como remarcaron desde la Asociación.

Además, la panelista confirmó que existía un certificado médico, el cual fue tenido en cuenta en la reconstrucción de los hechos, reforzando que la actividad se realizó dentro de los parámetros previstos y con seguimiento profesional.

“Durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio”.

Desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña buscaron llevar claridad y tranquilidad, dejando en claro que la excursión se desarrolló bajo normas de seguridad, que se respetaron los pedidos del chef y que hubo supervisión permanente.

Mientras Christian Petersen se recupera, el documento oficial aporta contexto y detalles sobre las horas previas a un episodio que generó fuerte impacto y abrió múltiples interrogantes.