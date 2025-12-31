La salud de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo de la gastronomía y al público que lo sigue desde hace años. Este miércoles 31 de diciembre, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico que trajo un mensaje de calma, aunque sin ocultar la seriedad del cuadro que motivó su internación.

El comunicado oficial, firmado por el director médico, Dr. Norberto Mezzadri, confirmó que el reconocido chef continúa internado y bajo observación permanente: “El paciente continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, el paciente permanece clínicamente estable“, detalló el parte.

“En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales”, agregó.

Además, desde el hospital remarcaron su acompañamiento a la familia de Petersen y aseguraron que mantendrán una comunicación constante, siempre respetando la confidencialidad de la información médica.

El tono del mensaje fue claramente tranquilizador, en respuesta a la fuerte preocupación que se generó en los últimos días entre colegas, amigos y seguidores del chef.

La situación de Petersen se volvió crítica el pasado 12 de diciembre, durante una expedición al Volcán Lanín, en Junín de los Andes. El chef integraba un grupo que realizaba una travesía cuando comenzó a mostrar signos evidentes de agotamiento extremo. Uno de los guías advirtió la gravedad del cuadro y dio aviso a los guardaparques para activar el protocolo de emergencia.

IMPACTANTE RELATO: ASEGURAN QUE CHRISTIAN PETERSEN LLORÓ AL RECUPERAR EL CONOCIMIENTO

La salud de Christian Petersen continúa generando preocupación y, en las últimas horas, se conoció un dato tan fuerte como emotivo. Según reveló Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano, el chef habría llorado al despertar luego de su colapso durante una expedición en la montaña.

“Le sacaron el respirador artificial, pero sigue internado en San Martín de los Andes. Creo que tuvo un despertar y que lloró. Estaba bastante conmovido”, contó la periodista, aportando uno de los testimonios más sensibles desde que se conoció el cuadro crítico del reconocido cocinero.

Tal como repasaron en el programa, el episodio ocurrió el 12 de diciembre, durante una expedición en el volcán Lanín. Petersen fue trasladado primero al Hospital de Junín de los Andes y luego derivado al Hospital Carrillo, donde se informó oficialmente que cursaba una falla multiorgánica.