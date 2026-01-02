La salud de Christian Petersen volvió a estar en el centro de la escena luego de que este viernes 2 de enero el Hospital Alemán de Buenos Aires difundiera un nuevo parte médico oficial con precisiones sobre su estado actual.

El comunicado llevó tranquilidad a su entorno y a sus seguidores, ya que desde la institución confirmaron que el chef permanece internado, pero clínicamente estable, bajo un estricto seguimiento médico.

Según informó el hospital, Petersen continúa siendo atendido por los profesionales que evalúan su evolución: “El paciente permanece internado en la institución bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario y se encuentra clínicamente estable”, señalaron desde el centro de salud.

Foto: Captura (TN)

El documento fue firmado por el Dr. Norberto Mezzadri, director médico del Hospital Alemán, quien además detalló que el proceso de evaluación sigue el camino previsto: “Se están llevando adelante los estudios previstos, de acuerdo con lo planificado y siguiendo los protocolos habituales para este tipo de casos”.

Por último, desde la institución también dejaron un mensaje dirigido al entorno del chef y al público que sigue de cerca su estado de salud: “El Hospital Alemán acompaña a la familia de Christian Petersen y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”.

“El paciente permanece internado en la institución bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario y se encuentra clínicamente estable”.

La salud de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo de la gastronomía y al público que lo sigue desde hace años. Este miércoles 31 de diciembre, el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico que trajo un mensaje de calma, aunque sin ocultar la seriedad del cuadro que motivó su internación.

El comunicado oficial, firmado por el director médico, Dr. Norberto Mezzadri, confirmó que el reconocido chef continúa internado y bajo observación permanente: “El paciente continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, el paciente permanece clínicamente estable“, detalló el parte.

“En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales”, agregó.

Foto: X Por: Fabiana Lopez

Además, desde el hospital remarcaron su acompañamiento a la familia de Petersen y aseguraron que mantendrán una comunicación constante, siempre respetando la confidencialidad de la información médica.

El tono del mensaje fue claramente tranquilizador, en respuesta a la fuerte preocupación que se generó en los últimos días entre colegas, amigos y seguidores del chef.

La situación de Petersen se volvió crítica el pasado 12 de diciembre, durante una expedición al Volcán Lanín, en Junín de los Andes. El chef integraba un grupo que realizaba una travesía cuando comenzó a mostrar signos evidentes de agotamiento extremo. Uno de los guías advirtió la gravedad del cuadro y dio aviso a los guardaparques para activar el protocolo de emergencia.