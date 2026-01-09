Christian Petersen fue dado de alta el pasado 6 de enero tras la descompensación que sufrió a fines de diciembre mientras realizaba una excursión para ascender en el Parque Nacional Lanin, por lo que estuvo en terapia intensiva peleando por su vida.
Superado el hecho, el cocinero de 56 años hizo borrón y cuenta nueva y sorprendió en las últimas horas con un inesperado anuncio en las historias de su cuenta de Instagram que dio que hablar.
“Paraje Ruta 8: el sábado 10 de enero estamos de vuelta. Abrimos de 8 a 18″, escribió el chef sobre el restaurante ruteor que tiene junto a uno de los integrantes de su familia, dejando en claro que reabre las puertas este fin de semana.
QUÉ DIJO CHRISTIAN PETERSEN TRAS RECUPERARSE DE LA DESCOMPENSACIÓN EN EL VOLCÁN LANIN
El reconocido chef Christian Petersen dialogó con Juan Etchegoyen tras ser dado de alta y dio detalles sobre su estado de salud, además de recordar el dramático momento que vivió en la Patagonia.
“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, agregó.”, explicó Petersen.
