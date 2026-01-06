Christian Petersen rompió el silencio después de varios días internado, tras la descompensación que sufrió mientras hacía una excursión en el volcán Lanín.

El reconocido chef dialogó con Juan Etchegoyen y dio detalles sobre su estado de salud, además de recordar el dramático momento que vivió en la Patagonia.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, explicó Petersen, que todavía espera los resultados de estudios clave para entender qué le ocurrió.

Foto: Instagram (@chrispetersenok)

“Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”, agregó.

El relato de Christian Petersen sobre el accidente en el Lanín

El chef contó que descendió del volcán “muy rápido y muy contento”, pero que poco después comenzó a sentirse mal.

“Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, remarcó, visiblemente agradecido.

Sobre los motivos de la descompensación, Petersen fue sincero: “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

Petersen agradeció a los guías y al equipo médico

El cocinero también aclaró que estaba bien preparado físicamente para la travesía: “Estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”.

Antes de despedirse, Petersen dejó abierta la posibilidad de contar más detalles cuando tenga los resultados médicos: “La semana que viene cuando vaya al médico cuento un poco más”.