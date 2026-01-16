Christian Petersen está dando pelea y mostrando que la fuerza no le falta. Tras pasar 26 días internado en terapia intensiva luego de atravesar una dura falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín, el chef se animó a mostrar cómo está su cuerpo después del momento más difícil de su vida.

En las últimas horas, Petersen publicó un video en sus redes sociales donde se lo ve entrenando en su casa, con el torso desnudo, dejando a la vista un estado físico que, aunque marcado por la dura experiencia, denota que está en plena rehabilitación: “Recuperando día a día”, escribió el cocinero en el posteo que subió a Instagram Stories.

Las imágenes fueron un mensaje de esperanza para sus seguidores, que acompañan cada paso de su lucha desde aquel accidente ocurrido un mes atrás.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@chrispetersenok)

Pese a lo traumático de la situación, Christian Petersen demuestra que está enfocado en retomar su vida normal, con energía y actitud positiva para seguir adelante.

Christian Petersen: “Recuperando día a día”.

CHRISTIAN PETERSEN VOLVIÓ A COCINAR TRAS SU GRAVE INTERNACIÓN Y MOSTRÓ SU PRIMERA RECETA

Christian Petersen atraviesa una nueva etapa de su vida, tanto personal como profesional. Luego de casi un mes de internación a raíz de una falla multiorgánica que encendió todas las alarmas, el cocinero recibió el alta médica y decidió enfocarse de lleno en su recuperación. Ya en su casa, y retomando de a poco el negocio culinario familiar, el chef dio un paso tan simbólico como emotivo: volvió a cocinar.

Y como no podía ser de otra manera, Petersen eligió compartir ese momento con sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, publicó una secuencia de imágenes donde mostró su primera receta casera tras la internación. Lejos de platos sofisticados o recetas de alta cocina, el chef optó por algo reconfortante y pensado especialmente para este momento de cuidado personal.

La elección fue una sopa de pollo con fideos y huevo, a la que le sumó un toque de queso cuartirolo para aportar cremosidad y sabor. Un plato simple, hogareño y cálido, pero con el inconfundible sello de un profesional que sabe cómo transformar lo básico en algo especial.

Foto: Captura de Instagram Stories (@chrispetersenok) Por: Fabiana Lopez

“Paciente: Cris. Pollo, caldo desgrasado de pollo, fideos cabello de ángel, huevo 7′, cuartirola, queso lincoln”, escribió Pertersen en el posteo que compartió en sus redes sociales, en plena recuperación.