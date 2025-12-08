La relación de Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich duró apenas siete meses, y luego de los rumores fue la propia periodista quien confirmó el final con fuertes reproches al padre de la hija menor de Pampita.

“Estoy desilusionada”, afirmó a Paula Varela.

Entonces, la panelista de Intrusos reveló qué Crivocapich le contó en privado: “Ellos salen hace siete meses. Salían hace siete meses. Y hace dos que ya las cosas no estaban bien. Discutían mucho, él tiene un caracter fuerte y le gustaba mandar”.

Roberto García Moritán con Priscila Crivocapich (Foto: Movilpress)

“Era muy encantador y de repente pasa de cero a cien. Muy cambiante su estado de ánimo, tratos que a ella no le han gustado, un tipo muy egoísta en algún punto”, describió.

Por qué Crivocapich enfureció con Moritán

La desilusión de Priscila con Roberto fue por lo que sucedió luego de pactar la separación de común acuerdo, en buenos términos, cuando él hizo trascender que el detonante fue que “ella no quería tener hijos cuando está muy lejos de la realidad”.

Priscila Crivocapich en el Alcorta Edition 2025 (Foto: Movilpress).

Si bien “estaba enamorada” y se habían “enganchado los dos”, los roces constantes frustraron el amor.

La palabra de Priscila Crivocapich a Ciudad

Por otra parte, más allá de confirmar el final de su romance con Roberto García Moritán, lo cierto es que Priscila aclaró su situación sentimental a Ciudad, en medio de rumores de que el político estaría con Gisela Dulko: “Yo no estoy saliendo con otro”.