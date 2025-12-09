El final del vínculo entre Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán sigue generando fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo.

Tras siete meses de relación, la pareja decidió poner punto final a la historia debido a discusiones, diferencias y un clima que se volvió insostenible para ambos. Sin embargo, el escándalo tomó una nueva dimensión cuando, poco después de la separación, comenzó a sonar con fuerza el nombre de Gisela Dulko como posible tercera en discordia.

Según la información que reveló Paula Varela en Intrusos, hacía dos meses que la relación venía desgastándose. “Él era encantador y de repente pasaba de 0 a 100. Muy cambiante. Carácter fuerte, formas egoístas”, habría dicho Crivocapich sobre García Moritán. La periodista confirmó que la modelo le expresó una profunda desilusión, especialmente después de que desde el entorno del empresario dejaran trascender que el final se debía a un supuesto desacuerdo respecto a tener hijos, algo que ella negó rotundamente.

En medio del revuelo, García Moritán —ex de Pampita— fue vinculado sentimentalmente con la extenista Gisela Dulko, quien hace apenas un año se separó de Fernando Gago. El periodista Ángel de Brito alimentó aún más la especulación desde redes sociales: “Moritán y Dulko iniciando romance”, escribió sobre una foto de la deportista.

El posteo desató la reacción inmediata del público: ¿había un nuevo romance en puerta apenas días después de la ruptura?

LA RESPUESTA DE GISELA DULKO: CLARA Y TAJANTE

Ante el crecimiento desmedido de los rumores, Gisela Dulko decidió salir a hablar por sí misma. Eligió su cuenta de Instagram y publicó un mensaje tan breve como contundente: “Todo falso. Gracias”

Gisela Dulko se refirió al supuesto romance con Roberto García Moritán: “Todo ...”. Crédito: Instagram

Sin necesidad de dar explicaciones extras, la campeona de tenis dejó en claro que no tiene ningún vínculo sentimental con Roberto García Moritán, rechazando cualquier insinuación en ese sentido.