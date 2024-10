Después de muchas semanas de silencio, Laudelina Peña, la tía de Loan, el nene desaparecido en Corrientes en junio de este año, decidió revelar un secreto que calla desde el principio de la causa y su abogada asegura que dará un vuelco a la investigación.

Mónica Chirivín, la abogada de Laudelina habló con Guillermo Andino en A24 y contó que necesitaba “poner dos cosas en claro”. “La primera declaración que dio bajo mi asesoría, donde ella pudo decir su verdad ante el miedo que le tenía a los políticos”, advirtió la letrada.

“La podían matar por decir eso. Usted sabe lo que es darle una palabra al poder que va a mentir, que va a mantener la mentira y cuando la dejan presa la dejan sola, ella en buenos aires podía hablar tranquila. Eso no hay que olvidarse porque estos dichos fueron corroborados”, advirtió la abogada.

El pequeño lleva desaparecido más de 120 días (foto: Revista Gente).

Leé más:

Camila, la prima de Loan, apuntó contundente contra Laudelina: el fuerte motivo

QUÉ INESPERADA DECLARACIÓN HARÁ LAUDELINA PARA ESCLARECER EL CASO LOAN

En ese sentido Chirivín aseguró que la ampliación que hará Laudelina sobre su declaración “va a aclarar algunos puntos de la anterior. Simplemente va a ampliar detalles de la anterior que tal vez no quedaron muy claros”, y contó de qué se trata.

“Y va a hacer hincapié en el día del hecho, en algunas cosas que ella observó y escuchó y vio, que tal vez no le dio importancia porque no pensó jamás que eso podía ser. Ahora, en el transcurso de estos meses, las conductas de distintos actores evidencian que lo que ella escuchó, vio y percibió no estaba tan equivocada; y no estoy hablando de el naranjal, precisamente”, señaló la abogada, en referencia al lugar donde desapareció Loan.

Estas declaraciones llevaron a Guillermo Andino a plantear una hipótesis de la declaración. “Me imagino esto: cuestiones sospechosas que la Laudelina vio en el contexto de esa foto famosa de la comida”, dijo, pero Chirivín le dijo que todo corresponde a “después de que desaparece el chico”.

Laudelina y unas declaraciones que la comprometen (Foto: captura TN).

Leé más:

El desolador pedido de los papás de Loan a la Justicia: excavar un campo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.