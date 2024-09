La semana pasada, Fernando Burlando contó que había decidido dar un paso al costado y no continuar con la querella en la que representaba a María Noguera y a José Peña hijo, la madre y el hermano de Loan Danilo, el nene que lleva 84 días desaparecido.

Si bien Burlando adujo que su decisión se basó en una visita que María y José padre le hicieron al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, sin informarle a él, lo cierto es que en los días siguientes se supo que, en realidad, la familia había decidido prescindir de sus servicios.

En este sentido, en Poco correctos lograron una entrevista exclusiva con María y José, en la que ambos aseguraron que “no van a bajar los brazos y van a investigar qué pasó con el nene”. José confirmó que, efectivamente, Burlando “no estaba al tanto de la reunión que mantuvieron con Valdés”.

Leé más:

Los papás de Loan denunciaron a Fernando Burlando: qué dice el texto

LOS PADRES DE LOAN ASEGURAN QUE HAY UNA NUEVA HIPÓTESIS SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL NENE

Asimismo, los padres de Loan revelaron que, pese a la salida de Burlando, “no se sienten solos porque hay gente que los apoya y a quienes les dan las gracias”. “Mañana tenemos un viaje porque a Loan lo estamos buscando nosotros, no es que nos quedamos sentados acá”, contó José.

Desde el ciclo de eltrece quisieron saber qué hipótesis maneja la pareja tras la salida de Burlando, que insistía con que el nene había sido “secuestrado por una red de trata”. “Cambió mucho la hipótesis porque ahora estamos muy informados por los abogados”, dijo María.

Por su parte, José adujo que Burlando hacía “mucho show, mucho ruido y nada de Loan” y reiteró que “ahora sí cambió mucho la hipótesis”. “Teníamos que parar un poco este ruido”, explicó, sin dar mayores precisiones sobre la hipótesis que manejan con el nuevo letrado, Alejandro Vecchi.

Leé más:

Fernando Burlando reveló por qué la familia de Loan lo echó del caso y fue contundente

LOS PADRES DE LOAN EXPLICARON POR QUÉ ECHARON FERNANDO BURLANDO

Respecto a si se sentían “decepcionados” en el proceso que atraviesan hace 84 días, explicaron que “si tienen que reunirse con el diablo, se van a reunir”, en referencia a la letal frase que dijo Burlando sobre ellos tras dejar el caso.

“Fuimos con el Gobernador, pero a pedir una ayuda para mi hijo, que lo busquen. (…) Fuimos por Loan”, dijo María. “Nosotros pedimos reunirnos con él, y dijo que nos recibía y fuimos a hablar. Y nos recibió, nos contestó todo, y nos brindó todo el apoyo que él puede”, contó José por su parte.

Loan Danilo Peña / Fuente: archivo

Sobre la decisión de revocar la querella de Burlando, María contó que “la tomaron en familia”. “Fue porque no teníamos ninguna respuesta. Creo que no presentaba los expedientes y yo quería saber si se estaba trabajando bien o no, y él no nos daba ninguna información. Y decidimos en familia el cambio”, señaló ella.

En tanto que José coincidió: “Habíamos visto que, con él, no pasaba nada así que tuvimos que cambiar”, cerró.

Leé más:

Se supo quién es el nuevo abogado de la familia de Loan tras el despido de Fernando Burlando

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.