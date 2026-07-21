Lee tu horóscopo diario del 21 de julio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: La Luna creciente en Libra activa el deseo de compartir y llegar a acuerdos en el amor. Escuchar al otro con calma te permitirá fortalecer la pareja y recuperar la armonía entre los dos.
Tauro: La Luna creciente en Libra te invita a elegir vínculos que aporten equilibrio y bienestar. Un proyecto compartido puede renovar la ilusión y ayudarte a construir un amor más estable y sincero.
Géminis: La Luna creciente en Libra favorece el romance, los encuentros y las conversaciones sinceras. Una conexión especial puede avanzar si te animas a expresar con claridad todo lo que sientes.
Cáncer: La Luna creciente en Libra te invita a equilibrar tus emociones antes de tomar decisiones afectivas. Una charla tranquila ayudará a resolver diferencias y recuperar la armonía en pareja.
Leo: La Luna creciente en Libra potencia tu encanto y favorece los acuerdos amorosos. Compartir planes y expresar tus deseos con sinceridad fortalecerá una relación que empieza a crecer de verdad.
Virgo: La Luna creciente en Libra te ayuda a reconocer qué necesitas para sentirte valorado en el amor. Buscar reciprocidad y expresar tus deseos permitirá construir un vínculo más equilibrado.
Libra: La Luna creciente en tu signo potencia tu magnetismo y favorece los nuevos comienzos afectivos. Es tiempo de expresar lo que deseas y avanzar hacia una relación más justa, sincera y recíproca.
Escorpio: La Luna creciente en Libra te invita a observar tus sentimientos antes de tomar decisiones. Comprender lo que aún te duele permitirá cerrar una etapa y abrirte a un amor más sano y real.
Sagitario: La Luna creciente en Libra favorece encuentros, salidas y nuevas conexiones. Compartir con personas afines puede acercarte a alguien especial o renovar la alegría dentro de tu pareja.
Capricornio: La Luna creciente en Libra te invita a equilibrar tus responsabilidades con el amor. Dar espacio al diálogo y al encuentro ayudará a fortalecer un vínculo que necesita más atención.
Acuario: La Luna creciente en Libra favorece nuevas experiencias y conversaciones sinceras. El amor se expande cuando compartes tus ideas y te animas a construir nuevos proyectos de a dos con amor.
Piscis: La Luna creciente en Libra te anima a profundizar en tus sentimientos y buscar mayor reciprocidad. Hablar con honestidad sobre tus necesidades puede transformar una relación importante.
Fuente: Jimena La Torre.