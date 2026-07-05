Cocer un huevo parece una de las tareas más sencillas de la cocina, pero cualquiera que lo haya intentado más de una vez sabe que no siempre el resultado es el esperado. En muchas ocasiones, la cáscara se agrieta apenas entra en contacto con el agua caliente y parte de la clara termina saliendo al exterior.

Según coinciden varios cocineros y expertos en gastronomía, el principal responsable de este problema es el contraste de temperatura. Sacar los huevos de la heladera y colocarlos directamente en agua hirviendo genera un cambio térmico tan brusco que puede provocar la rotura de la cáscara.

// El truco de una experta para hacer un huevo poché en 2 minutos sin usar la cocina

La buena noticia es que existen algunos trucos simples para evitarlo. Desde atemperar los huevos antes de cocinarlos hasta comenzar la cocción en agua fría, pequeños gestos pueden marcar la diferencia y ayudar a conseguir unos huevos cocidos perfectos, con la clara intacta y una cocción uniforme.

Por qué se rompen los huevos al hervirlos

El cocinero español Carlos Gómez asegura que uno de los errores más comunes es introducir los huevos recién sacados de la heladera directamente en una olla con agua hirviendo.

Los expertos coinciden: 'Los huevos cocidos se rompen por el contraste y hay que atemperarlos''. Foto: IA

El motivo tiene una explicación física. Dentro del huevo existe una pequeña cámara de aire ubicada entre la cáscara y la membrana interna. Cuando el huevo frío entra en contacto con el agua muy caliente, ese aire se expande rápidamente y genera presión sobre la cáscara.

El cocinero chileno Heinz Wuth, especializado en divulgación científica aplicada a la cocina, explica que esa presión puede ser suficiente para producir una grieta y hacer que parte del contenido del huevo se derrame durante la cocción.

El truco de los expertos para que no se agrieten

Para evitar este problema, los especialistas recomiendan dos métodos muy sencillos:

Cocinar los huevos desde agua fría.

Atemperarlos antes de introducirlos en la olla.

En el segundo caso, el procedimiento consiste en colocar los huevos en una espumadera y sumergirlos unos segundos en el agua caliente para luego retirarlos. El proceso debe repetirse dos o tres veces antes de dejarlos cocinar definitivamente.

De esta manera, la temperatura del huevo aumenta de forma gradual y se evita el choque térmico que termina rompiendo la cáscara.

Cómo hacer huevos cocidos perfectos

La chef y jurado de MasterChef Marta Sanahuja recomienda comenzar siempre la cocción con los huevos dentro de una olla con agua fría.

Una vez que el agua alcanza el punto de ebullición, recién entonces se debe comenzar a contar el tiempo:

10 minutos: yema cremosa y ligeramente húmeda.

11 minutos: cocción intermedia.

12 minutos: huevo duro con la yema completamente cocida.

Los expertos coinciden: 'Los huevos cocidos se rompen por el contraste y hay que atemperarlos''. Foto: IA

Otro truco que suele utilizarse en las cocinas profesionales es pinchar con mucho cuidado la parte más estrecha del huevo con un alfiler. Esto permite liberar parte de la presión interna y disminuye las posibilidades de que la cáscara se resquebraje.

Cómo lograr que los huevos se pelen fácilmente

Una vez terminada la cocción, muchos expertos recomiendan pasar los huevos inmediatamente a un recipiente con agua y hielo.

Este choque de frío detiene la cocción, evita que la yema adquiera un tono verdoso y además ayuda a que la membrana interna se desprenda de la cáscara, facilitando el pelado.

Con estos sencillos consejos, los huevos cocidos quedan enteros, con una textura uniforme y listos para utilizar en ensaladas, sándwiches, rellenos o cualquier otra preparación. Porque, aunque parezca un alimento simple, lograr un huevo duro perfecto también tiene su ciencia.