La Calle Corrientes se prepara para recibir una de las apuestas más esperadas del teatro argentino: “Casual”, la comedia escrita por Federico Viescas que se consagró como ganadora del Concurso Contar 2025. Este certamen impulsa historias de autores nacionales y las lleva directo al circuito comercial, apostando fuerte por el talento local.

La obra, que llegará a la cartelera en 2026, promete risas, enredos y una mirada filosa sobre las relaciones y los secretos que todos guardamos.

El elenco es de primera: Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg, Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich. La dirección estará a cargo de Pablo Fábregas, otro nombre que garantiza calidad y humor.

Foto: prensa Casual

Una trama que mezcla misterio, amistad y mucho humor

La historia arranca con un golpe inesperado: Leticia está en coma. Sus amigos, shockeados por la noticia, se ven envueltos en una investigación insólita.

La única pista que tienen es una aplicación de citas casuales. A partir de ahí, todo se desmadra: dudas, alianzas, acusaciones cruzadas y la pregunta que nadie se anima a responder: ¿y si Leticia no era quien decía ser?

La sala de espera del hospital se convierte en un verdadero caos, donde el morbo, la falsa moral y los deseos ocultos salen a la luz. La obra pone el foco en los límites de la amistad y hasta dónde estamos dispuestos a meternos en la vida privada de los demás.

Un equipo de producción de peso y expectativas en alza

Detrás de “Casual” hay un verdadero dream team de la producción teatral: Juan Manuel Caballé, Eloísa Canton, Bruno Pedemonti, Coqui Faroni, Juan Iacoponi, Pablo Kompel, Ariel Stolier, Andy Ovsejevich, Tomás Rottemberg y Diego Scott. Todos ellos apuestan a que la obra se convierta en uno de los grandes éxitos de la temporada.

Por ahora, la fecha de estreno y el teatro donde se presentará se mantienen bajo siete llaves, pero la expectativa ya está instalada. “Casual” promete ser una de las comedias más divertidas y comentadas del 2026, y nadie quiere quedarse afuera.