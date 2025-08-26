Comenzó la cuenta regresiva para uno de los regresos más esperados de la música argentina: Erreway vuelve a presentarse en Buenos Aires.

En solo tres días, la banda surgida de la tira juvenil Rebelde Way dará inicio a una serie de ocho conciertos en el Movistar Arena, con invitados especiales y sorpresas para los fans.

Las funciones del 29 y 30 de agosto, 3, 4, 16, 17 y 23 de septiembre ya se encuentran sold out, mientras que las últimas entradas disponibles corresponden al 24 de septiembre, a la venta únicamente en movistararena.com.ar.

Un fenómeno mundial que vuelve a la Argentina

El regreso de Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas superó todas las expectativas. A más de 20 años del fenómeno televisivo y musical creado por Cris Morena, el grupo pop rock volvió a reunirse y ya agotó estadios en su Erreway World Tour 2025 – Juntos Otra Vez.

Hasta el momento, la gira lleva más de 300.000 tickets vendidos y ya pasó por 20 shows en 10 países, entre ellos Grecia, Italia, España, Chipre, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay. Este recorrido convirtió a Erreway en la gira argentina más global del año, traspasando generaciones y fronteras.

Nostalgia y nuevas generaciones

El regreso no solo emocionó a los fanáticos originales de Rebelde Way, sino que también conquistó a nuevos adolescentes gracias al reestreno de la serie en plataformas internacionales. En cada show conviven ambas generaciones, creando un clima único de magia, euforia y comunión musical.

El repertorio incluye clásicos que marcaron a toda una época como “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Sweet Baby”, “Que se siente” y “Memoria”, junto con nuevas canciones que renuevan la conexión con su público.

Un reencuentro histórico

Con una puesta en escena impactante y la química intacta entre sus integrantes, Erreway ofrece un espectáculo que trasciende el tiempo. Abrazos, lágrimas, gritos y alegría se funden en cada concierto, demostrando que la banda sigue viva en la memoria colectiva de la cultura pop argentina.

El Erreway World Tour 2025 confirma que la banda no solo regresa, sino que vuelve a hacer historia a nivel global, llevando su música a territorios donde pocos artistas argentinos han llegado.