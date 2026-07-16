L-Gante volvió a sorprender a los suyos, pero esta vez no fue arriba de un escenario. El referente de la cumbia 420 organizó una cena íntima en su casa para amigos y familiares, se calzó el delantal y se metió de lleno en la cocina para preparar su receta de cabecera.

La velada, cargada de humor y complicidad, terminó derivando en un tema que lo tiene cada vez más cerca de la pantalla chica: su posible participación en el reality gastronómico de Telefe.

EL PLATO FAVORITO QUE ELIGIÓ MOSTRAR

El menú elegido para la noche fue pollo a la mostaza con miel, una preparación que el cantante reconoció como su predilecta desde hace tiempo. Frente a la mirada atenta de sus invitados, se dispuso a cocinar sin ayuda y dejó en claro que la cocina se convirtió en una actividad que lo entusiasma desde hace unos meses. Entre los presentes estaba su amigo Luis Perdomo, uno de los primeros en indagar sobre sus gustos culinarios y en probar el resultado final apenas estuvo listo.

L-Gante durante la preparación del plato que definió como su favorito, en una reunión con amigos y familia. Crédito Instagram

La respuesta del grupo fue unánime: el plato se llevó elogios de casi todos los comensales, que coincidieron en ponerle la nota máxima. La única que se salió del libreto —siempre en tono de chiste— fue Claudia Valenzuela, la mamá del artista, que le puso una calificación bajísima entre risas.

El pollo a la mostaza de L-Gante , plato que definió como su favorito, en una reunión con amigos y familia.

El músico también contó que la receta no es una creación propia, sino algo que vio alguna vez y terminó adoptando como su especialidad de la casa.

MASTERCHEF, EL TEMA QUE NO FALTÓ EN LA MESA

Como era de esperar, la sobremesa terminó en chicanas sobre el futuro televisivo del cantante. Sus amigos le insistieron con la idea de que esta nueva pasión podría ser la antesala de su llegada a MasterChef Celebrity, el ciclo que conduce su expareja, Wanda Nara. Entre bromas por la “promoción cruzada” habitual de estos formatos, el propio L-Gante se sumó al chiste y no descartó la posibilidad de terminar frente a los jurados del programa más visto de la televisión argentina.

L-Gante durante la preparación del plato que definió como su favorito, en una reunión con amigos y familia. Por: Instagram

El momento se suma a una tendencia que crece entre las figuras del espectáculo local: cada vez más músicos, actores y deportistas encuentran en la gastronomía una forma distinta de mostrarse, más cercana y despojada del personaje público.

En ese sentido, la escena vivida por L-Gante funciona también como un guiño directo a la próxima edición del certamen, que ya empezó a sumar nombres de cara a la temporada que se viene.