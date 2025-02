Puro Show encontró a Fernanda Callejón, quien se negó a hablar con el programa de eltrece y expresó su fuerte enojo con el conductor Matías Vázquez.

“Fernanda, ¿podemos hablar un segundito? ¿cómo están las cosas con Diotto?“, le consultó el cronista y ella dijo: ”¿Puro Show? No tengo ganas de hablar con ustedes”.

“Yo sé que estás laburando, no es con vos, pero no”, agregó y el movilero insistió: “¿Te enteraste que él te echó la culpa a vos de su separación con Delfina?”.

Fernanda Callejón en una nota con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“La culpa de todos los males ahora soy yo parece... no tengo idea de lo que me estas hablando, ni tengo ganas, menos que menos de hablar con gente que maneja la información como quiere”, respondió Fernanda.

En la tensa nota, Callejón manifestó su enojo: “Besos chicos, a Pampito y al otro, divino Vázquez, un amigo sos, te quiero. Tengo que cerrar porque no quiero contestarte, no los aguanto más con todos los chismes, basta”.

“¿Viste las declaraciones de él que dijo que va a poner cámaras porque tiene miedo que lo denuncies?" , siguió el periodista y ella sentenció: “¡Qué voy a ver, yo hago mi vida, estoy con mi hija! ¿Me dejas cerrar la puerta? Hablo con gente que me trata bien, no con ustedes, quiero ser respetuosa con vos”.

POR QUÉ SE ENOJO FERNANDA CALLEJÓN CON MATÍAS VÁZQUEZ Y QUÉ LE RESPONDIÓ EL CONDUCTOR

Fernanda Callejón manifestó su enojo en una nota con Matías Vázquez luego de que en Puro Show informara el motivo de la separación de Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco.

“Ella está caliente porque vos dijiste que Fernanda sería la tercera en discordia en la relación de Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco”, explicó Pampito en eltrece.

Entonces, Matías desarrolló: “Yo no dije Fer Callejón que vos sos la tercera en discordia, lo que informé es lo que me dijo Ricky, ‘termino mi relación con Delfina porque necesito estar solo para ocuparme de lo que estoy viviendo con mi ex, se la separación’”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.