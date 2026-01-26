Rodeados de naturaleza, afectos y una ambientación pensada hasta en el mínimo detalle, Maca Rinaldi y Fede Hoppe celebraron el primer cumpleaños de su hija Amanda con una fiesta al aire libre que combinó ternura, juegos y momentos profundamente emotivos.

La pareja reunió a familiares y amigos cercanos para homenajear el primer año de vida de la pequeña, en una jornada marcada por la calidez y la conexión entre grandes y chicos.

El jardín elegido para el festejo se transformó en un verdadero escenario de cuento. Desde la entrada, un cartel de bienvenida ilustrado con animales del bosque y flores marcaba el tono de la celebración del cumpleaños de Amanda.

Guirnaldas con el nombre de Amanda, figuras de ositos, ciervos y hojas en colores suaves se integraban con arreglos de papel en gamas de rosa, durazno y naranja.

Amanda cumplió su primer año: cómo fue el festejo de la hija de Macarena Rinaldi y Federico Hoppe | Créditos: Instagram @macarinaldiok

LA HIJA DE MACA RINALDI Y FEDE HOPPE CUMPLIÓ UN AÑO

Amanda, vestida con un delicado vestido marfil con volados, fue la protagonista absoluta. Libre y curiosa, se movió entre alfombras y almohadones preparados especialmente para los más chicos, en un espacio de juego pensado para su edad.

El momento más divertido llegó con la ronda de música, que se convirtió en el corazón de la fiesta. Con instrumentos de percusión, canciones y palmas, animadores guiaron una actividad en la que se sumaron padres, amigos y niños, generando risas, complicidad y una energía contagiosa.

Maca acompañó de cerca cada instante, alentando a su hija, mientras Fede participaba con gestos de orgullo y emoción.