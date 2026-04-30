La tercera temporada de Euphoria volvió a sacudir a los fanáticos con un episodio clave: el casamiento de dos de sus personajes más importantes marcó un giro decisivo en la historia. Sin embargo, detrás de cámaras, el foco quedó puesto en una polémica que persigue a la serie desde hace tiempo: la supuesta enemistad entre Zendaya y Sydney Sweeney.

En medio de los rumores, una actriz del elenco intentó bajar la tensión, pero terminó revelando un dato que volvió a encender las teorías sobre una fuerte interna entre las estrellas de HBO.

QUÉ DIJERON SOBRE ZENDAYA Y SYDNEY SWEENEY EN EUPHORIA

Durante una entrevista con Good Day New York, Jessica Blair Herman, quien participa en la nueva temporada, negó que existiera mala relación entre ambas protagonistas.

“De verdad que sí. Y no lo digo por decir. No había ningún drama. En realidad, se creó una excelente relación de trabajo y todos quieren venir y hacer el trabajo”, sostuvo la actriz.

Sin embargo, segundos después lanzó una frase que generó más dudas que certezas: “Para ser justos, cuando yo estuve allí, no compartían escenas. Sus historias son muy independientes; graban en días diferentes”.

Cast member Zendaya attends a premiere for the television series "Euphoria" in Los Angeles, California, U.S., April 7, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni Por: REUTERS

POR QUÉ CRECEN LOS RUMORES DE PELEA EN EUPHORIA

La confesión alimentó las especulaciones de que la producción habría organizado el rodaje para evitar cruces entre ambas figuras. Según trascendió en medios internacionales, durante la avant premiere de la serie también se habría buscado reducir al mínimo sus interacciones públicas.

Incluso, versiones periodísticas indicaron que en la gira promocional los responsables de prensa evitaron preguntas vinculadas a una posible tensión entre ellas.

Cast member Sydney Sweeney attends a premiere for the television series "Euphoria" in Los Angeles, California, U.S., April 7, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni Por: REUTERS

LA VERSIÓN QUE INVOLUCRA A TOM HOLLAND

Uno de los rumores más comentados señala que el conflicto tendría relación con Tom Holland, actual pareja de Zendaya. Según una fuente citada por medios británicos, Sydney Sweeney habría mostrado cercanía con el actor durante visitas al set, algo que no habría caído bien.

Aunque nunca hubo confirmaciones oficiales, desde entonces comenzaron a multiplicarse las señales de distancia entre las actrices.

Lo llamativo es que en los primeros años de la serie ambas mantenían una relación cordial e incluso posaban juntas con el resto del elenco. Para muchos fans, la alarma definitiva llegó cuando Sydney no apareció en una imagen promocional grupal de la nueva temporada.