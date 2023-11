Cuidadosa de su vida privada y de su relación con Karina Jelinek, Flor Parise fue a ver la participación especial de su pareja en Bailando 2023 y dio escuetos detalles de su situación sentimental, tras superar una crisis a mediado de año.

“Ay, no, perdón. Soy muy tímida y no me gusta hablar”, le dijo Flor al notero de Intrusos, quien la encontró detrás del decorado, viendo la participación de Jelinek desde un televisor.

“Con Kari está todo súper bien… Pero me da mucha vergüenza hablar”.

Sobre el vínculo con la modelo, Parise aseguró: “Con Kari está todo súper bien… Pero me da mucha vergüenza hablar”.

Manteniendo el bajo perfil, Flor no salió al aire en el programa de Marcelo Tinelli y disfrutó de la salsa de a tres que Karina bailó con Kennys Palacios y Morena Sánchez desde bambalinas. “La voy a ver por la tele. Desde acá se ve mejor… Entre nosotras está todo súper bien”, concluyó Parise, tras ir a apoyar a su novia al Bailando.

CÓMO LE FUE A KARINA JELINEK EN SU PASO POR EL BAILANDO

Ángel de Brito calificó al trío con 0, Pampita con 5, Moria Casán tuvo el voto secreto y Marcelo Polino le puso -2 y le dio una devolución a puro sarcasmo.

Es decir que Jelinek tuvo apenas 3 puntos, la calificación más baja “en la historia del Bailando”, en palabras de Marcelo Tinelli.

Entre risas nerviosas, Karina Jelinek se esperanzó con el puntaje secreto de Moria Casán.