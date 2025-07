La influencer Sofía Gonet, conocida en redes como ‘la reini’ y como la expareja de Homero Pettinato, relató el dramático accidente automovilístico que vivió durante su fin de semana en Miami. El episodio, que comenzó con un choque en plena madrugada y terminó con vómitos y señales místicas, dejó varias frases virales, entre ellas: “Llamé a mi ex”.

Todo comenzó el sábado a las 3 de la mañana. En un video compartido en sus redes, Sofía contó que estaba en un auto de aplicaciones cuando ocurrió el accidente: “Fue mi primer choque, venía en un Uber en el asiento de atrás mirando el celular, chill, y nos la pusieron por completo unas minas que venían del costado, que doblaron, no nos vieron, no sé. Fue fatal” .

“Los autos hicieron mierda, por suerte nadie salió muy herido. Me asusté mucho: entre el impacto, los ruidos, el golpazo, el sacudón, el pitido del oído… creo que fueron un minuto y medio de no escuchar nada. Me pegué un susto bárbaro, yo realmente pensé que me moría“, relató la joven.

Sofía Gonet en sus redes sociales.

Entonces, contó cómo fue que decidió llamar a Homero y a sus familiares: “Me bajo del auto, lo primero que pienso es ‘es una señal de que tengo que romper el contacto cero y hablarle a mi ex’, obviamente me puse a llamarlo y no me contestó. Llamé a mis viejos y tampoco me contestaron”.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE SOFÍA GONET EN MIAMI

En su relato, Sofía Gonet contó que venía con problemas estomacales y que el accidente automovilístico en Estados Unidos fue su colapso: “Yo venía de toda la semana estando muy mal de la panza y mi cuerpo dijo: basta, me hizo vomitar como el exorcista. Me vi tirada en el piso, vomitando, temblando. Y dije: esto es una señal para romper el contacto cero y llamar a mi ex”.

El lunes a la noche, todavía afectada, compartió lo vivido con su amiga Carmen, quien le dio una interpretación espiritual: “Le mando audios contándole todas las cosas que me habían pasado y ella me dice ‘amiga, el choque tiene mucho significado’. Empiezo a llorar cuando me explica qué es lo que significa chocar y acá estamos, resilientes”.

