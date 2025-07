Sofía Gonet publicó en las últimas horas un video en el que reveló algunas intimidades de su relación con Homero Pettinato y este le respondió con una publicación en las historias de su cuenta de Instagram.

La Reini dio a conocer una larga lista de episodios que vivió durante la relación y que dejaron a sus seguidores en shock y el conductor reaccionó irónico en sus redes sociales.

“Perdón eh, pasa que tenía salsa teriyaki en la mano”, dijo Homero mientras le agarraba el pelo a una chica burlandose de la acusación que hizo su ex, quien aseguró que se limpiaba la mano con su pelo en vez que con una servilleta.

Homero Pettinato le respondió a Sofía Gonet (Foto: captura de Instagram).

Sobre la acusación que era ella quien pagaba todo y la supuesta rata que apareció en su casa, Pettinato fue sarcático: “¿Pagas vos no?, pasa que no traje la billetera, nada, perdón, ¿no queres venir a mi casa que vivo con una ratita de un año?”.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE SOFÍA GONET EN MIAMI

En su relato, Sofía Gonet contó que venía con problemas estomacales y que el accidente automovilístico en Estados Unidos fue su colapso: “Yo venía de toda la semana estando muy mal de la panza y mi cuerpo dijo: basta, me hizo vomitar como el exorcista. Me vi tirada en el piso, vomitando, temblando. Y dije: esto es una señal para romper el contacto cero y llamar a mi ex”.

El lunes a la noche, todavía afectada, compartió lo vivido con su amiga Carmen, quien le dio una interpretación espiritual: “Le mando audios contándole todas las cosas que me habían pasado y ella me dice ‘amiga, el choque tiene mucho significado’. Empiezo a llorar cuando me explica qué es lo que significa chocar y acá estamos, resilientes”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.